Anne 10. yeni bölüm fragmanı izle: Zeynep’ten annesine büyük şok!

Anne 10. yeni bölüm fragmanı izleyecilerin beğenisine sunuldu. Star TV'de yayınlanan ve Cansu Dere, Vahide Perçin ve çocuk oyuncu olarak Beren Gökyıldız'ın başrollerinde oynadığı Anne dizisi Salı akşamları büyük bir heyecanla izlenmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında Zeynep öğretmen ve küçükken onu terkeden Gönül Hanım'ın yüzleşmesi yer alıyor. Zeynep, annesinden aldığı teklife karşı onu şoka uğratacak bir cevap veriyor. İşte Anne 10. yeni bölüm fragmanı...

Anne 10. yeni bölüm fragmanı izleyecilerin beğenisine sunuldu. Star TV'de yayınlanan ve Cansu Dere, Vahide Perçin ve çocuk oyuncu olarak Beren Gökyıldız'ın başrollerinde oynadığı Anne dizisi Salı akşamları büyük bir heyecanla izlenmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında Zeynep öğretmen ve küçükken onu terkeden Gönül Hanım'ın yüzleşmesi yer alıyor. Zeynep, annesinden aldığı teklife karşı onu şoka uğratacak bir cevap veriyor. İşte Anne 10. yeni bölüm fragmanı...

Anne 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Cansu Dere, Vahide Perçin ve Gonca Vuslateri’nin oynadığı ve Melek rolünde herkesin beğenisini kazanan küçük yıldız Beren Gökyıldız’ın olduğu Star TV’nin yeni dizisi Salı günleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Geçen bölümde Zeynep, Turna’nın yerini öğrenmek, Şule ile yüzyüze görüşerek meseleyi halletmek istiyordu ama Cengiz’e olan parasını kaptırdı. Anne 10. yeni fragmanında Gönül Hanım, Turna’yı geri alabilmesi için Zeynep’e tüm parasını teklif eder ama karşılığında aldığı cevap ile hayatının şokunu yaşar… İşte Anne 10. bölüm fragmanı ve yeniden izlemek isteyenler için 9. bölümün tamamı…

ANNE 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Anne dizisi 9. son bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. Şule’nin Melek’i alıp götürmesi sonrasında hem Turna hem Zeynep adeta yıkılmışlardır. Melek, Şule’nin yanında sessizliğe bürünmekte ve hiç konuşmamaktadır. Zeynep ise bütün hatayı kendine bulmakta ve anneliğini sorgulamaktadır. Zeynep içine düştüğü bu çaresizlikte Rıfat’tan ve Cengiz’den Melek’in yerini öğrenmek ister fakat bütün parasını kaptırır. Şule ise Melek’i Zeynep’le telefonda konuşurken yakalar ve soluğu karakolda alır. Şule, Zeynep öğretmen için çocuk kaçırması ihbarında bulunur. Anne 9. son bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler aşağıdaki linkten online olarak seyredebilirler.

Anne 9. Son Bölüm İzle (Star TV 20 Aralık Salı)

Turna'nın okul önünde Şule tarafından apar topar götürülmesiyle Zeynep mahvolur; ancak yapabileceği fazla bir şey yoktur, ne de olsa Turna Şule'nin öz kızıdır. Turna'dan bir haber alabilmek için her yolu deneyen Zeynep, Ali'den Şule'yi bulmasını ister. Ali her yerde Şule'yi ararken Duru da onun peşine takılır.

Bir yandan Gamze'nin Mert'le yaşadığı sorunlarla ilgilenmeye çalışan Cahide bir yandan da Zeynep'in perişan haline üzülür, ancak Şule'nin Turna'yı geri almasının doğru olduğunu düşünmekte ve bu duruma içten içe sevinmektedir.

Şule kızıyla eski mutlu günlerine dönmek için uğraşır. Ancak Turna yaşadığı olayın etkisiyle içine kapanır ve Şule ile tek kelime konuşmaz. Bu arada Cengiz de Turna'nın gelişiyle iyice gerilir, çocuğa eziyet etmekten geri durmaz. Ortalığın toz duman olmasını fırsat bilen Rıfat ise Zeynep'ten para sızdırmaya başlar. Turna'dan haber alabilmek için yanıp tutuşan Zeynep bu tuzağa düşer.

Tüm bunlar olurken Şule'nin çalıştığı pavyonu bulan Gönül onun karşısına çıkar. Bu beklenmedik misafire tepkili davranan Şule ise onun sözleriyle allak bullak olur. Sonunda yaşadıklarına ve kızının uzaklığına dayanamaz, Turna'yı da alıp Zeynep'i şikâyet etmek üzere karakola gider. Orada onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

ANNE DİZİSİ HİKAYESİ VE OYUNCU KADROSU

Anne dizisi Star TV’nin yeni dönem dizisi olarak başladı ve Salı günlerinin vazgeçilmezi hale geldi. Japonya’da “Mother” adıyla yayınlanan ve halen devam eden diziden uyarlanan Anne’de küçükken annesi tarafından terkedilen Zeynep öğretmen ile annesi tarafından sürekli eziyete uğrayan Melek’in bir okulda yollarının keşismesi ve birlikte kaçmaları sonrasında gelişen olayları konu alıyor.

Melek yaşadığı her anda mutluluk bulan, küçük dünyasında hayallerle yaşayan bir çocuktur. Zeynep geçici olarak Melek'in okulunda işe başlar ve yolları kesişir. Melek'in annesi Şule için kızı bir yüktür adeta. Erkek arkadaşı Cengiz'e bağımlılığı yüzünden, onun Melek'e yaptığı eziyetlere ses çıkarmaz. Ancak Melek'in durumu Zeynep'in dikkatinden kaçmaz. Okuldan bir öğretmenle bu durumu yakından takip etmeye karar verir. Şule ve Cengiz için zor anlar kapıdadır. Öte yandan Zeynep, İstanbul'dan gelen bir düğün davetiyesiyle iyice gerilir. Alacağı karar ailesiyle ilişkisini yeniden gözden geçirmesine sebep olacaktır. Melek'e göre sokaklar çoğu zaman evden daha güvenlidir. Yine bir akşam tavşanıyla gezdiği bir gün başına geleceklerden habersizdir. Zeynep, üniversiteye yaptığı başvurudan olumlu cevap alır, sonunda idealindeki işi yapacaktır. Ancak hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu bir kez daha anlayacaktır. Bir gece talihsiz bir olayla hayatları kesişen Zeynep ve Melek dönüşü olmayan bir yola çıkarlar. Sonunun ne olacağını bilmedikleri bu tehlikeli macerada Zeynep ve Melek başlarına geleceklerden habersizdir.

Yapım: MEDYapım – MF Yapım

Yönetmen: Merve Girgin Aytekin

Senaryo: Berfu Ergenekon

Oyuncu Kadrosu:

Zeynep Güneş: Cansu Dere

Melek Akçay: Beren Gökyıldız

Gönül Aslan: Vahide Perçin

Cahide Güneş: Gülenay Kalkan

Şule Akçay: Gonca Vuslateri

Cengiz Yıldız: Berkay Ateş

Ali Arhan: Can Nergis

Gamze Güneş: Alize Gördüm

Duru Güneş: Ahsen Eroğlu