Anne 11. yeni bölüm fragmanı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! (İzle)

Anne 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dün yayınlanan fragmanın haberini alan Anne dizisi hayranları hemen izlemeye koyuldular. Fakat yaklaşık iki haftadır heyecanla bekledikleri fragmanda Melek'in durumuna dair bir görüntü olmaması hayal kırıklığı yarattı. Yüzlerce kişi sosyal medyadan bu fragman için mi bu kadar bekledik diyerek Anne 11. yeni bölüm fragmanına yorum yaptılar. Peki Zeynep, Turna'yı bulabilecek mi? Melek yaşıyor mu? Anne yeni bölümü ne zaman ekrana gelecek? İşte Anne 11. yeni bölüm fragmanı...

Anne 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dün yayınlanan fragmanın haberini alan Anne dizisi hayranları hemen izlemeye koyuldular. Fakat yaklaşık iki haftadır heyecanla bekledikleri fragmanda Melek'in durumuna dair bir görüntü olmaması hayal kırıklığı yarattı. Yüzlerce kişi sosyal medyadan bu fragman için mi bu kadar bekledik diyerek Anne 11. yeni bölüm fragmanına yorum yaptılar. Peki Zeynep, Turna'yı bulabilecek mi? Melek yaşıyor mu? Anne yeni bölümü ne zaman ekrana gelecek? İşte Anne 11. yeni bölüm fragmanı...

Anne 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yılbaşı ile ara verilen dizinin yeni bölüm fragmanı iki haftadır heyecanla bekleniyordu. Dün akşam sıralarında yayınlanan Anne 11. yeni bölüm fragmanı hayranlarını tatmin etmedi. Video paylaşım sitesi Youtube’da resmi kanalı üzerinden yayınlanan Anne 11. yeni bölüm fragmanı izleyenleri isyan ettirdi. Merakla beklenen fragmanda Gönül Aslan ile Zeynep anne arasında geçen diyalog yer alıyor sadece. Zeynep Anne, Gönül Aslan’ın kaynanası rolünde geçen bölüm diziye dahil oldu. Bu kısa fragmanı seyreden hayranları en çok tepki gösterdiği “İki hafta bekledik bu nasıl fragman?” oldu. Anne dizisi hayranları en çok Melek’in başına gelenleri merak ediyorlar. Melek, son bölümde gazino sahibi Cengiz tarafından kaçırılmıştı. Zeynep, Turna’yı bulabilecek mi? Anne yeni bölüm 17 Ocak Salı günü ekrana gelecek. İşte Anne 11. yeni bölüm fragmanı…

MERAL ÇETİNKAYA ANNE DİZİSİNDE

Star Tv ekranlarında her salı akşamı yayınlanan Anne dizisine yepyeni bir oyuncu dahil oluyor. Bizimkiler, Binbir Gece, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizilerinde ve Vizontele filminde rol alan Meral Çetinkaya 10.bölümden itibaren Anne dizisi oyuncularına dahil oldu. Vahide Perçin'in canlandırdığı Gönül karakterinin yıllar önce öldürdüğü eşinin annesi rolüyle diziye dahil olan Meral Çetinkaya, Zeynep Anne'yi canlandıracak. Cansu Dere'nin canlandırdığı Zeynep karakterinin babaannesi olan Zeynep Anne, oğlunun intikamını almak için Gönül'ün karşısına çıkacak.

ANNE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep’in başının belaya girmesini istemeyen Turna, suskunluğuna son verip Şule ile mutluluk oyunu oynamaya başlar. Cengiz, Zeynep’in karşısına çıkarak, Turna konusunda bundan sonra tek muhatabın kendisi olduğunu söyler. Şule’nin Turna’yı pavyona götürmesi pavyon patronunu sinirlendirir. Bu esnada Turna’yı sormak üzere çocuk bürodan amir de pavyona gelmiştir. Polisin gelmesi pavyon müşterisini kaçırır. Patron bu zararı Cengiz’in ödemesini ister. Cengiz’in ertesi güne kadar parayı hazır etmesi gereklidir. Cengiz, bu durumu fırsata çevirerek Zeynep’ten büyük bir meblağ ister. Turna’ya düzgün bir hayat kurmak için bu parayı kullanacakları bahanesini kullanır. Zeynep parayı bulmak için büyük bir mücadeleye girişir. Gönül para konusunda Zeynep’e yardımcı olmak ister. Zeynep Gönül’deki paranın kaynağını öğrenince şok olur ve büyük tepki gösterir. Sonunda kız kardeşlerinin yardımıyla, Cahide’yi kızdıracak bir yöntemle parayı bulur. Ancak Zeynep buluşma yerine geldiğinde Cengiz yoktur. Rıfat’ın evine giden Zeynep’i orada büyük bir sürpriz beklemektedir.