Anne 11. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Anne yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Anne yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Hayranları tarafından merakla beklenen Anne 11. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Star TV yayın akışında yeni bölümü göremeyen hayranları Anne 11. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak diye sormaya başladılar. Geçen bölümde Turna kaçırılmıştı. Melek yaşıyor mu? Kimler neden kaçırdılar? Anne 11. yeni bölüm fragmanı ne zaman paylaşılacak?

Anne yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Hayranları tarafından merakla beklenen Anne 11. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Star TV yayın akışında yeni bölümü göremeyen hayranları Anne 11. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak diye sormaya başladılar. Geçen bölümde Turna kaçırılmıştı. Melek yaşıyor mu? Kimler neden kaçırdılar? Anne 11. yeni bölüm fragmanı ne zaman paylaşılacak?

Anne 11. yeni bölüm fragmanı yayınlanmasını bekleyen dizinin hayranları, bu akşam Star TV yayın akışında tekrar bölümünün ekrana geleceğini görünce şok oldular. Anne dizisi 11. yeni bölüm neden yayınlanmıyor? Konu ile ilgili olarak dizinin yapımcısı ve kanal tarafından bir açıklama yapılmadı. Yılbaşı nedeniyle dizilere bir hafta ara verildiği sosyal medyada konuşuluyor. Anne dizisi bu akşam 10. bölümün tekrarı ile ekranlara gelecek. Anne 11. bölüm fragmanı ve yeni bölümü bir hafta sonra yani 10 Aralık’ta yayınlanacak.

Anne 11. yeni bölümü bu akşam izlemek isteyenler hayal kırıklığı yaşadılar. Çünkü geçen hafta yayınlanan bölümde Zeynep, Turna’yı son dakika ile elinde kaçırmıştı. Çünkü Gönül Hanım’ın yardımı ile adresini bulduğu eve gittiği zaman Şule, Cengiz ve Rıfat’ın cesetleri ile karşılaştı. Kısa sürede yaşadığı şoku üzerinden atan Zeynep, Turna’yı aradı evin her yanında ama bulamadı. Turna yani Melek yoktu. Melek’i kimler neden almıştı? Yaşıyor muydu? Bu soruların cevabı yayınlanacak yeni bölüm fragmanında…

ANNE 10. SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep’in başının belaya girmesini istemeyen Turna, suskunluğuna son verip Şule ile mutluluk oyunu oynamaya başlar. Cengiz, Zeynep’in karşısına çıkarak, Turna konusunda bundan sonra tek muhatabın kendisi olduğunu söyler. Şule’nin Turna’yı pavyona götürmesi pavyon patronunu sinirlendirir. Bu esnada Turna’yı sormak üzere çocuk bürodan amir de pavyona gelmiştir. Polisin gelmesi pavyon müşterisini kaçırır. Patron bu zararı Cengiz’in ödemesini ister. Cengiz’in ertesi güne kadar parayı hazır etmesi gereklidir. Cengiz, bu durumu fırsata çevirerek Zeynep’ten büyük bir meblağ ister. Turna’ya düzgün bir hayat kurmak için bu parayı kullanacakları bahanesini kullanır. Zeynep parayı bulmak için büyük bir mücadeleye girişir. Gönül para konusunda Zeynep’e yardımcı olmak ister. Zeynep Gönül’deki paranın kaynağını öğrenince şok olur ve büyük tepki gösterir. Sonunda kız kardeşlerinin yardımıyla, Cahide’yi kızdıracak bir yöntemle parayı bulur. Ancak Zeynep buluşma yerine geldiğinde Cengiz yoktur. Rıfat’ın evine giden Zeynep’i orada büyük bir sürpriz beklemektedir.

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