Anne 9. yeni bölüm 2. fragmanında Melek suçustü yakalanıyor! (İzle)

Anne 9. bölüm 2. fragmanı da hayranlarının beğenisine sunuldu. Star TV'nin reyting rekortmeni yeni dizisi Salı akşamlarını ele geçirdi. Bu akşam yayınlanacak Anne dizisi yeni bölümünde Gönül, Zeynep'e kendini affettirmek isterken Zeynep ise anneliğini sorgulamaya başlar. Melek ise Şule'yi kabullenemediği Zeynep'i arar ama yakalanır. İşte Anne 9. yeni bölüm fragmanları ve bölüm özeti...

Anne 9. bölüm 2. fragmanı da hayranlarının beğenisine sunuldu. Star TV'nin reyting rekortmeni yeni dizisi Salı akşamlarını ele geçirdi. Bu akşam yayınlanacak Anne dizisi yeni bölümünde Gönül, Zeynep'e kendini affettirmek isterken Zeynep ise anneliğini sorgulamaya başlar. Melek ise Şule'yi kabullenemediği Zeynep'i arar ama yakalanır. İşte Anne 9. yeni bölüm fragmanları ve bölüm özeti...

Anne 9. bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Salı günlerinin vazgeçilmez dizisi olan Anne’nin yeni bölümünde Zeynep’in Turna gittikten sonra çaresizliğini izleyeceğiz. Şule’nin Melek’i götürmesinden sonra Zeynep de kendisini sorgulamaya başlıyor. Gönül Hanım’ın kendisini çalıştığı iş yerindeki ziyaretinden sonra Şule soluğu karakolda alır. Fakat işler istediği gibi gitmez. Çünkü beklenmedik bir süprizle karşılaşır. İşte Anne 9. yeni bölümün 1. ve 2. fragmanları ve yeni bölümün özeti…

Anne 9. Bölüm 1. Fragman

ANNE 9. BÖLÜM ÖZETİ

Anne dizisi geçen bölümde Şule, Melek’i kaçırmıştı. Turna'nın okul önünde Şule tarafından apar topar götürülmesiyle Zeynep mahvolur; ancak yapabileceği fazla bir şey yoktur, ne de olsa Turna Şule'nin öz kızıdır. Turna'dan bir haber alabilmek için her yolu deneyen Zeynep, Ali'den Şule'yi bulmasını ister. Ali her yerde Şule'yi ararken Duru da onun peşine takılır.

Bir yandan Gamze'nin Mert'le yaşadığı sorunlarla ilgilenmeye çalışan Cahide bir yandan da Zeynep'in perişan haline üzülür, ancak Şule'nin Turna'yı geri almasının doğru olduğunu düşünmekte ve bu duruma içten içe sevinmektedir.

TURNA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ!

Şule kızıyla eski mutlu günlerine dönmek için uğraşır. Ancak Turna yaşadığı olayın etkisiyle içine kapanır ve Şule ile tek kelime konuşmaz. Bu arada Cengiz de Turna'nın gelişiyle iyice gerilir, çocuğa eziyet etmekten geri durmaz. Ortalığın toz duman olmasını fırsat bilen Rıfat ise Zeynep'ten para sızdırmaya başlar. Turna'dan haber alabilmek için yanıp tutuşan Zeynep bu tuzağa düşer.

ŞULE KARAKOLA GİDİYOR!

Tüm bunlar olurken Şule'nin çalıştığı pavyonu bulan Gönül onun karşısına çıkar. Bu beklenmedik misafire tepkili davranan Şule ise onun sözleriyle allak bullak olur. Sonunda yaşadıklarına ve kızının uzaklığına dayanamaz, Turna'yı da alıp Zeynep'i şikâyet etmek üzere karakola gider. Orada onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

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Yayın Günü:20 Aralık Salı

Yayın Saati:20.00

Anne 9. Bölüm 2. Fragman