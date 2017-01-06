Arda Kural’ın eli ve ayağı yandı

Özellikle son dönemlerde yaşadığı kötü süreci geride bırakarak bir de filmde rol alan Arda Kural, yangın korkusu yaşadı.

Tuğba Özay’la birlikte Nefrin aldı korku filmi için kamera karşısına geçen 36 yaşındaki Arda Kural, filmin setinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tükenmişlik sendromu nedeniyle zor günler geçiren ve bir süre tedavi gören Kural, film projesi dışında bir çalışması olmadığını dizilerde oynamak istemediğini söyledi. Elindeki izlerin ne olduğunu soran gazeteciye “Evim neredeyse yanıyordu, elim ve ayağımda yanıklar oldu” şeklinde bir açıklamada bulunan Kural, daha sonra şaşırtıcı bir şekilde bu açıklamaların röportajda yer almamasını istedi. Konuyla ilgili açıklama yapmak istemeyen Arda Kural yangın olayıyla ilgili daha fazla bilgi vermese de aynı filmde rol aldığı arkadaşı Tuğba Özay gazetecilere, Arda Kural’ın uyuduğu sırada bu olayın gerçekleştiğini ve oyuncunun ölüm tehlikesi atlattığını söyledi.

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