Arda Turan, Cansu Taşkın’ı Barcelona’ya mı davet etti

Barcelona’nın yıldız futbolcusu Arda Turan, bir dönem Real Madrid’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile flört eden Cansu Taşkın’ın peşine düştü.
Posta’nın haberine göre, geçen yaz Çeşme’de tanıştığı Taşkın’a Instagram’dan direk mesaj atan Turan, ünlü mankenden telefon numarasını istedi. Taşkın’a bir süredir mesajlar atıp, Barcelona’ya davet eden ünlü futbolcunun geçen ay da Ebru Şallı ile özel yazışmaları ortaya çıkmıştı.
Taşkın, Real Madridli Cristiano Ronaldo ile Instagram üzerinden flört etmişti. Her iki futbolcu da 7 numaralı formayı giyiyor.