Arda Turan, dostlarını ve geçmişini unutmadığını her fırsatta gösteriyor

Arda Turan, futbolculuk kariyerinde kendisine büyük yardımları dokunduğunu her fırsatta belirttiği Orhan Ak'la ilgili paylaşımda bulundu.

Futbol kariyerinde zirvede olmasına rağmen geldiği yeri unutmayan ve mütevazi tavırlarıyla beğeni kazanan Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ne kadar vefalı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bir dönem aynı evde yaşadığı eski futbolcu Orhan Ak’la birlikte çekilmiş bir karesini hesabından paylaşan Turan, bu karenin altına duygusal satırlar yazmış. İşte Arda Turan’ın o satırları: “Beraber geçirdiğimiz onca yılın ardından bana yaptığı abilik, gösterdiği yol her zaman beni düşünmesi ( kıyafetlerini giyip arabasını kaçırdığım zamanlar halen beraber aynı evde yaşadığımız yıllarda, evden indirdiğim kemerleri bile bende…) ve şimdi geçmişi konuşup gülümsüyoruz… Aslında en güzeli de bu… Nerede ne halde olduğumuza bakmadan yıllar sonra dostlarla buluşup aynı şeylere gülebilmek… Özlemişim Orhan Ak”

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