Arda Turan ve Ebru Şallı önceki akşam aynı mekânda buluştu

Arda Turan ile Ebru Şallı önceki akşam Şişli’de Ebru Gündeş’i dinledi. Mekân çıkışında anla futbolcu, "Yanlış bir şey sorarsanız röportajı keserim" dedi. Arda'dan yarım saat sonra ayrılan Ebru Şallı ise, Arda ile ilişkisine dair sorulan sorulara "Ne münasebet! Ülkede bu kadar sorun varken" diye karşılık verdi

Arda Turan ile Ebru Şallı önceki akşam Şişli’de Ebru Gündeş’i dinledi. Mekân çıkışında anla futbolcu, "Yanlış bir şey sorarsanız röportajı keserim" dedi. Arda'dan yarım saat sonra ayrılan Ebru Şallı ise, Arda ile ilişkisine dair sorulan sorulara "Ne münasebet! Ülkede bu kadar sorun varken" diye karşılık verdi

Barcelona'lı yıldız Arda Turan kardeşi Okan Turan, Gökhan Şükür ve Esat Yontuç ile Günay Restaurant’ta Ebru Gündeş'i dinlemeye geldi. Aynı mekâna Ebru Şallı da arkadaşlarıyla birlikte geldi ve farklı bir masaya oturdu. Ebru Gündeş sahneye çıktığında Arda Turan kardeşiyle mekâna girdi ve masadaki yerini aldı. Daha sonra ise Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ve Esat Yontuç masaya geldi. Gece boyunca Ebru Gündeş'in şarkılarına eşlik eden ve ara sıra puro içen Arda Turan'ı bir başka masadan Şallı’nın izlediği görüldü.

ARDA KULİSE GİDEREK TEBRİK ETTİ

Daha önce sosyal medya mesajları ortaya çıkan Arda Turan ile Ebru Şallı gece boyunca uzaktan birbirlerini izlediler. Ebru Gündeş sahnesini bitirdikten sonra kulise giderek şarkıcıyı tebrik eden Arda Turan ve arkadaşları daha sonra ön kapıdan çıktı. Arda Turan çıkışta ise röportaj verirken, “Yanlış şey sorarsanız bırakırım” dedi.



Turan, “Ebru'yu dinleyelim dedik ağzına sağlık çok güzeldi yani. Şu anda bildiğiniz gibi yalnızım. Her şeyden dolayı mutluyum. İşime konsantreyim. Ülkemizin sıkıntılı olduğu bu durumda kendimden çıkan haberler dolasıyla çok rahatsızım. Bugüne kadar neden kaçtık, neyi söylemedik” dedi. Kardeşi Okan Turan’ın oyunculuğu için ise, “Ben de çok beğeniyorum. Okan da başarılı. Abi kardeş iyi gidiyoruz. Annem şöhretli bir anne olmaktan memnun” dedi.

“NE SÖYLEMEM GEREKİYOR”

Arda Turan ve arkadaşları daha sonra mekândan ayrıldı ve Ebru Şallı içeride arkadaşlarıyla yaklaşık yarım saat bekledi. Ebru Gündeş'ten sonra mekânı terk ederken görüntülenen Ebru Şallı sinirli hallerle aracına bindi. Ünlü model, “Ne söylemem gerekiyor, ne oluyor böyle ben anlamadım ki! Bir arkadaşımın doğum gününe geldim neden bu kadar olay oluyor? Anlamıyorum” diye tepki gösterdi. Şallı, gazetecilerin Arda ile ilgili soru yöneltmesi ve “Arda Bey de içerideydi” demesi üzerine “Olabilir. Neden bu kadar abartıyorsunuz? Ne yazışması ya. Siz deli misiniz? Herkes bir kendine gelsin ya, ülke ne durumda siz neyin peşindesiniz‘ diyerek araca bindi.