Yeşim Salkım eski eşi Hakan Uzan’ın kendisini Gülben Ergen’le aldattığı iddiası yüzünden polemik yaşadığı Ergen’e sert çıktı. "Adımın onun adıyla yan yana gelmesini istemiyorum" diyen Yeşim Salkım, aracına binerken de Ergen'in Arka Sokaklarda Neler Oluyor şarkısını mırıldanarak ihanet göndermesi yaptı.

Yeşim Salkım eski eşi Hakan Uzan’ın kendisini Gülben Ergen’le aldattığı iddiası yüzünden polemik yaşadığı Ergen’e sert çıktı. "Adımın onun adıyla yan yana gelmesini istemiyorum" diyen Yeşim Salkım, aracına binerken de Ergen'in Arka Sokaklarda Neler Oluyor şarkısını mırıldanarak ihanet göndermesi yaptı.

Yeşim Salkım, eski eşi Hakan Uzan ile kendisini aldattığını ileri sürdüğü Gülben Ergen’in “Onu Allah’a havale ediyorum” sözlerine, “Onu önce ben Allah’a havale ettim. Gerçeklerin zaman içinde ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu vardır” diye karşılık verdi. Salkım, aracına binerken, Ergen’in Arka Sokaklarda Neler Oluyor şarkısını mırıldandı

“İNADINA YAŞAYACAĞIZ”

Yeşim Salkım, Arnavutköy Balıkçısı'ndan çıkarken görüntülendi. Yakında tek kişilik bir gösteriyle Türkiye turnesine çıkacağını açıklayan Salkım, son haftalarda yaşanan terör saldırılarına tepki göstererek “İnadına gideceğiz, insanlara şarkı söyleyeceğiz. Sizler de buralarda sokaklarda iş yapıyorsunuz. Reina saldırısının yapıldığı o gece kapıda duran arkadaşlarımız da ekmek parası için oradaydılar. İnadına çıkacağız. Burası bizim ülkemiz. Başka Türkiye yok. Bir korku imparatorluğu yaratılmak isteniyor” diye konuştu. Yakında yeni bir diziyle ekranlara geleceğini söyleyen Yeşim Salkım, “Hülya Avşar gibi kurallarınız olacak mı?” sorusuna “Bu sektör belli, öyle bir kuralım yok” dedi.

ADIMIN ONUNLA YAN YANA GELMESİNİ İSTEMİYORUM

Öte yandan Yeşim Salkım, eski eşi Hakan Uzan'ın kendisini Gülben Ergen'le aldattığı gerekçesiyle polemik yaşadığı ünlü şarkıcıya yine sert çıktı. Ergen'in “Onun açıklamasıyla ilgilenmiyorum. Onu Allah'a havale ediyorum” sözlerini gazetecilerden duyan Yeşim Salkım, “Bana mı dedi. Karşılıklı birbirimizi Allah'a havale etmişiz demek ki. Çünkü onu önce ben Allah'a havale etmiştim. Allah katında kim doğru kim yanlış Rabbim bilir. Gerçekten onunla ismimin yan yana gelmesini istemiyorum. Hepimizin işi gücü, sorumlulukları, çoluğu çocuğu var. Gerçeklerin zaman içinde ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu vardır” diye konuştu. Salkım aracına binerken Gülben Ergen'in “Arka sokaklarda neler oluyor” şarkısının nakarat kısmını mırıldanarak göndermede bulundu.