Asena Atalay’dan ikinci Caner Erkin tepkisi

Asena Atalay, Caner Erkin'le olan fotoğraflarını hesabından sildikten sonra ikinci hamleyi de yaptı.

Asena Atalay, Caner Erkin'le olan fotoğraflarını hesabından sildikten sonra ikinci hamleyi de yaptı.

Eski eşi Caner Erkin’in evlendiği saatlerde yaptığı ‘oyun’ paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Asena Atalay sunuculuğunu yaptığı magazin programının yapımcısına ilginç bir taleple gitti. Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın İtalya-Roma'da nikah masasına oturmasının ardından gözler ünlü futbolcunun eski eşi Asena Atalay'a çevrilmişti. Sessizliğe bürünen Atalay, yakınlarına “Oğlumun babasının mutlu olmasını isterim” derken, sunucusu olduğu Kanal D'deki Magazin D'de ise eski eşinin evlilik haberini sunmak istemedi.

MAGAZİN TURUNUN İÇİNDE OLABİLİR AMA…

Yapımcısı Bes Yapım'a “Caner'in haberini anons etmem” diyen Atalay'ın “Evlilik haberi gerekirse magazin turunun içinde olsun ama ben sunmam” dediği öğrenildi. Caner Erkin ile 6 yıllık evliliğini geçen yıl Ocak'ta bitiren Asena Atalay, ayrılık sonrası yaptığı röportajda “Caner'in aşk haberini sunmam” demişti.

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