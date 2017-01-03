Aşk Laftan Anlamaz 25. bölüm 2. fragmanı izle: Hayat ve Murat ayrılıyor

Aşk Laftan Anlamaz 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Aşk Laftan Anlamaz yeni bölümde ortalık yine karışıyor.

Show TV’nin cumartesi günleri yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizisi Aşk Laftan Anlamaz’ın 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Aşk Laftan Anlamaz yeni bölümde Haşmet ile Azime ayrılık noktasına geliyor. Öte yandan bir ayrılık da Murat ile Hayat arasında gerçekleşiyor.

Aşk Laftan Anlamaz 25. bölümü ile 7 Ocak Cumartesi günü Show TV ekranlarında…

AŞK LAFTAN ANLAMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

“Aşk Laftan Anlamaz”ın 24. bölümünde; Azime ve Haşmet'in oyunuyla tuzağa düşen Hayat ve Murat… Kapıya horon ve kemençe ile dayanan bir Haşmet Dede… Peki amacı ne? Büyüklerin çabası Hayat ve Murat'ın evliliğini kurtaracak mı? Haşmet, Murat ve Hayat için uğraşırken Azime ile sevdası beklemediği bir yara alır. Öyle ki bu sızı Haşmet'i uzaklara götürecek kadar kuvvetlidir. Hayat'ın Murat'ın rüyasını gerçek yapmaya karar verdiği gece, beyaz lalelerle bir sırrı da yanında getirir. Murat yine bir seçim yapmak zorundadır. Aşk mı kazanacaktır, öfke mi?