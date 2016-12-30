Aşk Laftan Anlamaz 25. bölüm fragmanı izle: Hayat’ın kıskançlık krizi

Aşk Laftan Anlamaz 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk Laftan Anlamaz yeni bölümde Hayat, Hazal'ı kıskanınca hiç olmadık işlere kalkışıyor.

Show TV’nin romantik komedi dizisi Aşk Laftan Anlamaz’ın 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk Laftan Anlamaz yeni bölümde Hayat, Hazal’ı kıskanıyor. Murat’ın İzmit’e gideceğini duyan Hayat hiç olmadık bir işe kalkışarak arabaya saklanmaya çalışıyor fakat yakalanıyor.

Aşk Laftan Anlamaz 25. bölümü ile 7 Ocak Cumartesi akşamı Show TV ekranlarında…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

“Aşk Laftan Anlamaz”ın 24. bölümünde; Azime ve Haşmet'in oyunuyla tuzağa düşen Hayat ve Murat… Kapıya horon ve kemençe ile dayanan bir Haşmet Dede… Peki amacı ne? Büyüklerin çabası Hayat ve Murat'ın evliliğini kurtaracak mı? Haşmet, Murat ve Hayat için uğraşırken Azime ile sevdası beklemediği bir yara alır. Öyle ki bu sızı Haşmet'i uzaklara götürecek kadar kuvvetlidir. Hayat'ın Murat'ın rüyasını gerçek yapmaya karar verdiği gece, beyaz lalelerle bir sırrı da yanında getirir. Murat yine bir seçim yapmak zorundadır. Aşk mı kazanacaktır, öfke mi?