Aşk, vicdan ve adaletin hikayesi…

Bir günde değişen hayatların hikayesi "Ölene Kadar" izleyiciyle buluşuyor

Bir günde değişen hayatların hikayesi "Ölene Kadar" izleyiciyle buluşuyor

Yapımını Tims Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı, yönetmenliğini Umur Turagay'ın üstlendiği, senaryosunu Elif Usman'ın yazdığı, çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan yılın merakla beklenen projesi “Ölene Kadar”ın ilk teaserı yayınlandı.

Aşk, ihanet, vicdan, adalet ve intikamın iç içe geçtiği, hayatı bir günde değişen insanların birbirlerine değen hikayelerini izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanan “Ölene Kadar” dizisi Engin Akyürek ve Fahriye Evcen'i bir araya getiriyor.

Engin Akyürek; hayatının en güzel yıllarını, hayallerini, geleceğini ve sevdiği kadını işlemediği bir suç yüzünden kaybederek müebbet mahkumu olan Dağhan karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanırken; Fahriye Evcen ise; yıllarca artan suçluluk duygusundan kurtulmak isteyen, bu yüzden de Dağhan'ın müebbetine son veren avukat Selvi olarak seyirciyle buluşacak.