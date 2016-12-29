Aslıhan Doğan Arda Turan’la biten ilişkisinin ardından ilk kez konuştu

Arda Turan'ın 2 ay önce ayrıldığı Aslıhan Doğan, ayrılık sonrası ilk kez konuştu! Doğan, Arda Turan'ın ev ortamının kendisine uymadığını dile getirdi.

Barcelonalı futbolcunun ayrılıktan hemen sonra adının Ebru Şallı ve Didem Soydan’la anılması “Arda’yla Aslıhan’ın ilişkisini 3. kişiler mi bitirdi?” sorusunu akıllara getirdi. Ancak sosyetik güzelin açıklamalarına göre ayrılık sebebi ne ihanet, ne de gerçekleşmeyen evlilikti! Çiftin beraberliğini, Arda Turan’ın Barcelona’ya transferine rağmen Türkiye’deki erkek arkadaşlarından kopamaması, onları sürekli İspanya’daki 15 milyon euroluk villasında ağırlaması bitirdi.

‘EV ORTAMI BANA UYMADI’

Aslıhan Doğan, şu sözleriyle İspanya’da birlikte yaşadığı Arda’nın yaşantısından artık bıktığını ilan etti:

“Arda’yla 10 yıldır tanışıyoruz ve bu arkadaşlığımız zamanla aşka dönüşmüştü. Birbirimizi gerçekten seviyorduk; fakat Arda’nın İspanya’da olması ve oradaki ev ortamı bana çok fazla uymadı. Çok bunaldığım günler ve zamanlar oldu. Ortak bir ev hayatında buluşamayınca biz de ilişkimize zor da olsa son verdik. İhanet ise asla yok.”

İspanya’daki villasında sık sık Türk arkadaşlarını ağırlayan Turan, kardeşi ve dostlarıyla gece geç saatlere dek tavla ve PlayStation turnuvaları düzenliyordu.

ARDA OTEL

“Arda’nın İspanya’daki ev ortamı bana çok uymadı” diyen Aslıhan Doğan, yıldız futbolcu antreman sonrası uyurken Turan’ın evinde arkadaşlarıyla eğlendiği anları sosyal medyada paylaşmıştı. Bunu görenler takipçileri de “Ev resmen otele dönmüş” diye yorum yapmıştı.

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‘İHANET KESİNLİKLE YOK’

Doğan, eski aşkının sık sık adının anıldığı Ebru Şallı ve Didem Soydan’la ilgili yöneltilen sorular karşısında ise bir anda buz kesti. Sosyetik güzel, “Bu isimlerin ilişkimizin bitmesiyle yakından veya uzaktan alakaları yok. Ne Ebru Şallı ne de Didem Soydan ilişkimin bitmesine sebep olacak kadınlar değil” dedi.

Arda Turan’la ilişkisinin ihanet yüzünden bitmediğinin altını çizen sosyetik güzel, şu sözleriyle yıldız futbolcunun adının aşk haberlerine karıştığı iki ismi de adeta yerin dibine soktu: “Ne Ebru Şallı ne de Didem Soydan ilişkimin bitmesine sebep olacak kadınlar değil!”

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‘BENİ GÖRÜNCE KAÇTI’

Doğan, geçtiğimiz günlerde bir mekanda Turan’la pişti olunca oradan ayrıldığı yönündeki haberlere ise “Ben Arda’dan önce mekândaydım. Kendisi beni gördü ve mekanı terk etti” diyerek açıklık getirdi.