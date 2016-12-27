Aslıhan Doğan geldi, Arda Turan kaçtı

İspanya’nın Barcelona takımında forma giyen Arda Turan, birkaç günlüğüne İstanbul’a geldi. Eğlenmek için gitti mekâna eski sevgilisi Aslıhan Doğan gelince de hızla ayrıldı.

İspanya’nın Barcelona takımında forma giyen Arda Turan, birkaç günlüğüne İstanbul’a geldi. Eğlenmek için gitti mekâna eski sevgilisi Aslıhan Doğan gelince de hızla ayrıldı.

Ünlü futbolcu Arda Turan, önceki akşam arkadaşları Oktay Kaynarca, Burak Yılmaz, Sedef İybar ve Dilara Endican'la Cihangir Hazine'deydi. Keyfi yerinde olan Turan’ın eğlenceli dakikaları eski sevgilisi Aslıhan Doğan'ın da mekâna gelmesiyle sona erdi.

Doğan'ı görünce ünlü futbolcunun yüzü asıldı. İkili, ortak arkadaşlarının araya girmesiyle zoraki şekilde selamlaşsa da buzlar erimedi. Arda Turan, birkaç dakika içinde apar topar kulüpten ayrıldı.

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Keyfi kaçan Turan, daha sonra sosyal medya hesabından ciddi göründüğü eskilerden bir fotoğrafını paylaştı. Turan’ın bu paylaşımını takipçileri eski sevgilisine yordu.

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