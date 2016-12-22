Aslışah Alkoçlar, verdiği röportajda özel hayatına dair paylaşımlarda bulundu

Aslışah Alkoçlar, özel hayatına dair soruları büyük bir içtenlikle yanıtladı.

Türk sinemasının önemli ismi Hülya Koçyiğit'in torunu ve cemiyet hayatının en güzel kızlarından biri olan Aslışah Alkoçlar, Blog Lidyana.com için verdiği röportajda hayatına dair dikkat çekici detayları paylaştı. Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç ve sonrasında Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Alkoçlar, en çok da okul yıllarında yaşadığı bir olaya dair yaptığı itirafıyla şaşırttı. İşte Alkoçlar’ın daha yakından tanımanızı sağlayacak o röportaj:

Birkaç cümleyle bize biraz kendinden bahset

Ben Aslışah Alkoçlar. 23 yaşındayım. 22 Temmuz 1993 doğumluyum yani Aslan burcuyum. Çoğu Yengeç diyor ama hayır, Aslanım. Enerjim çok yüksektir, deli doluyumdur. Spontane program yapmayı çok severim. Spor yapmayı çok seviyorum hatta çok soru geliyor bana “Haftada kaç gün spor yapıyorsunuz?” diye. Haftada 4-5 gün spor yapıyorum. Yemek yemeyi çok seviyorum. İşletme okudum Londra'da. Yeni döndüm, şimdi belki Master yapacağım.

Sabahları yaptığın ilk şey?

Sabahları uyanır uyanmaz telefonu elime alıyorum ve günde 10 saate yakın bir zamanı telefonda geçiriyorum. Snapchat'e giriyorum, Instagram'a giriyorum, Whatsapp'a giriyorum. Güne öyle başlıyorum.

Çok sevdiğin ama dinlemekten utandığın şarkıcı kim?

Ariana Grande

En son dinlediğin parça?

The Weeknd – Starboy

Çocukken duvarında kimin posteri vardı?

Justin Timberlake

Bize kimsenin bilmediği bir sırrını anlatır mısın?

Ben küçükken çok yaramazdım. Neredeyse her girdiğim okuldan atılıyordum her sene. Mesela bir kere daha okuldan atılsaydım hiçbir okula giremeyecektim o yüzden bu olayda bir arkadaşım benim hayatımı kurtardı gibi bir şey oldu. Okul müdürü bu olayı hala bilmiyor ve o kız yaptı zannediyor ama itiraf ediyorum su dolu balonu müdürün kafasına atan bendim!

Hayatı artık tek renk görsen bu hangi renk olurdu?

Beyaz olurdu çünkü beyaz bana çok huzur veriyor.

Stil ikonun var mı? Varsa kim ve neden?

Lena Perminova. Çok beğeniyorum onu çünkü sezonun en yeni parçalarını çok güzel kombinliyor. Bu yüzden onu tercih ediyorum. Bir de çok güzel. Bir de vücudu çok güzel (Gülümsüyor) Kıskanıyorum onu.

Hangi aksesuar olmadan yaşayamazsın?

Sıfır. Hiç aksesuar kullanmıyorum.

Çocukluğundan beri sakladığın oyuncağın var mı?

Vardı. Çok tatlı bir Teddy Bear'ım vardı ta ki köpeğim onu kötü emelleri için kullanana kadar.

Seni en iyi anlatan Emoji?

Bence gülümseyen emoji, çünkü çok gülerim.

Bir hayvan olsan hangisi olurdun?

Fil olurdum çünkü çok yemek yiyorum.

Seni ne güldürür?

Her şey. Beni her şey güldürebilir. Yan masada oturan bir insanın gülüşünün ses tonu bile beni güldürebiliyor.

Seni ne ağlatır?

Çok zor ağlarım. Çok sevdiğim birini kaybetmek galiba ağlatabilir beni.

Bir günlüğüne birinin evinde yaşasan kimin evini seçerdin?

Olivia Palermo'nun çünkü onun gardırobunda yok olmak istiyorum. Kıyafetlerinin hepsini çantama atmak, üzerime giyip giyip çıkmak istiyorum oradan.

Hangi kıyafeti asla giymezsin?

Opak çoraplar var ya. Onu giymem.

Küçükken ne olmak istiyordun?

Her dönem değişiyordu. Bir şarkıcı olmak istedim, bir manken olmak istedim, bir öğretmen olmak istedim. Hiç öyle sabit bir şeyim yoktu yani.

Hayatın boyunca izlemekten bıkmayacağın film?

12 yaşında falandım 20 kere izledim bu filmi. Parent Trap diye bir film. Çok kötü bir film bu arada kimse izlemesin.

Seni en çok ne kızdırır?

Aslında birkaç şey. Birincisi diyelim yemek yiyorum ben ve en sevdiğim parçayı sona bırakıyorum -babam genelde bunu yapıyor- o en sevdiğim parçayı alıyor. Ona deliriyorum. Bir de mesela mesaj atıyorum okuyor ve cevap vermiyor karşımdaki. Ona da deliriyorum.

Aldığın ve asla unutmadığın en iyi tavsiye?

Herkese her şeyini anlatma. Ama hiç uymadığım bir tavsiye. Ben daha yeni tanıştığım ilk insana hayatımı anlatıyorum yani.

Çok üzgün olduğunda neşelenmek için ne yaparsın?

Müzik açıyorum. Hep dans ederim mutsuzsam böylece hemen modum değişir veya yürüyüşe çıkarım.

Instagram'da herkes hangi hesabı takip etmeli?

Gigi, Bella Hadid kardeşlere bayılıyorum onları takip etmeliler. Yıkılıyor kızlar.

En sevdiğin koku?

Portrait Of A Lady

En sevdiğin dizi serisi?

Şu anda Narcos ve Tyrant

Sinemada gördüğün ilk film?

Dünü hatırlamıyorum ben Çok zor bir soru.

Hazırlanmak için 5 dakikan var nasıl bir makyaj yaparsın?

Şu anda çekim yüzünden makyajlıyım ama aslında hiç makyaj yapmam. Rimel ve allık sürerim çok hafif.

İlk evcil hayvanın ve adı?

Karmen'di. Cocker Spaniel. O öldükten sonra zaten biz her nesil Cocker Spaniel aldık eve.

Çocukken oynamayı en sevdiğin oyun?

Lego dermişim… Barbie'lerle oynamayı çok seviyordum. Lego'dan da nefret ediyordum bu arada hiç beceremiyordum yani.

İşletme okumasan ne okumak isterdin?

Hukuk. Okumadığıma çok pişmanım. Çok isterdim.

En iyi yaptığın yemek?

Yemek yapmayı hiç bilmiyorum. Hatta Londra'ya gittiğim ilk sene ölüyordum açlıktan. Sürekli Corn Flakes yiyordum. Bir gün makarna yapmayı denemem gerekiyordu. Makarnayı nasıl yapacağımı bilmediğim için arkadaşıma “Hadi makarna yapalım” dedim. O da “ Hadi tamam çıkar tava tencere” dedi ve ben o kadar bilmiyorum ki, tencere yerine tava çıkardım makarna yapmak için. Makarnayı tavada yapabileceğimizi düşündüm. O kadar hiçbir şey bilmiyordum. Şimdi birazcık makarna yapabiliyorum ve omlet. O kadar.

En sevdiğin yemek?

Mantı

Fobin var mı?

Var. Fareden çok korkarım, acayip korkarım.

Herkes okuyor diye okuduğun kitap?

Elif Şafak'ın Havva'nın Kızları'nı herkes okudu diye okudum çok da beğendim. İyi ki okudum.

Süper gücün olsa ne olurdu?

Çok uçuyorum ben o yüzden ışınlanmak olurdu.

Sabah uyanmadan alarma kaç kez basarsın?

Yüz bin defa… Diyelim ki 9'a kuruyorum alarmı, 10'a kadar her saniye basıyorum. Evet çok kötü resmen uyanamıyorum.

Buzdolabında her zaman ne vardır?

Çikolata ve sütlaç ya da kazandibi mutlaka vardır. Bir de muz.

Seyahate çıkacaksın hazırlanmak için 5 dakikan var. Sırt çantana neleri atarsın?

İç çamaşırı, şarj aleti, eşofman, Jean, ne olur ne olmaz bir topuklu, bir tane de elbise.

İstanbul'da vakit geçirmeyi en çok sevdiğin yer?

Bebek Sahil. Sahili çok seviyorum.

Ziyaret edip çok sevdiğin şehir?

Londra. Ziyaret etmedim orada 5 sene yaşadım. En sevdiğim şehir Londra.

Kayak yapmasaydın hangi sporda başarılı olmak isterdin?

Tenis. Kayak bir yaştan sonra bitiyor ama tenisi 60-70 yaşına kadar oynayabiliyorlar. Çocuğum olursa kesinlikle tenis oynatacağım ona.