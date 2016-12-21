Ata Demirer yeni filmi ‘Olanlar Oldu’ için gazetecilerle buluştu

Ata Demirer, yeni filmi ‘Olanlar Oldu’ için ekibiyle birlikte Cihangir'de bulunan bir mekânda basın mensuplarının karşısına geçti.

Gazetecileri selamlayan Ata Demirer, hem filmi hem de canlandırdığı karakterleri hakkında: “İki karakteri oynuyorum ben, hayatımda iki karakteri oynadığım bir sinema filmi daha önce hiç olmamıştı. Bir kadını ve bir oğlunu oynuyorum. Anne-oğul Ege'de yaşıyorlar. Pansiyonculuk ve turizm üzerine bir hayatları var. Oğlan yaşını almış fakat bir türlü evlenmeyi başaramamış. Fakat anne çok içerleniyor çünkü kasabanın en güzel kızından ayrıldı diye üzülüyor” dedi.

TÜRK SİNEMASINDA BİR İLK

Demirer sözlerine şöyle devam etti: “Anneler doğrusunu bilir çizgisinde ilerleyen bir Ege komedisi. Kendi hayallerimi gerçekleştirmek için bu işleri yapıyorum. Burada da bir hayalimi gerçekleştirdim, yıllardır masa başında arkadaşlarımı eğlendirmek için kullandığım bir ses bir biçimiydi. Onu oynamayı cesaret ve hevesle bilgisayar başına oturdum. Türk sinemasında galiba kadın olarak ilklerden biri olacak. Erkekken kadın olma çok yapıldı ama burada kadın olarak başlıyoruz”

Ata Demirer yeni filmi Olanlar Oldu'yla yaz mevsimini kışın ortasına taşıyor… Oyuncu kadrosunda Tuvana Türkay, Ülkü Duru ve Salih Kalyon'un da bulunduğu filmde Demirer, iki ayrı kişi olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Hazırlanan kostümler, peruk ve makyajla 60'larında bir kadın olan Döndü'yü canlandıran Demirer'ın bu performansı akıllardan silinmeyecek.

20 OCAK’TA VİZYONDA OLACAK

Fragmanı bugün yayına giren BKM Film yapımı ‘Olanlar Oldu'nun yönetmen koltuğunda Eyyvah Eyvah filmlerinin yönetmeni Hakan Algül oturuyor. Senaryosunu Ata Demirer'in kaleme aldığı film 20 Ocak'ta vizyonda olacak!