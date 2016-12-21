Ayşegül Aldinç yeni yaş dileklerini sıraladı

Ayşegül Aldinç uğurlu sayısıyla poz verdi, yeni yıl dileklerini sıraladı.

Şarkıcı kimliğiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da beğeni toplayan Ayşegül Aldinç, enerjisi ve fit vücuduyla yaşıtları arasında öne çıkıyor. Aldinç, sosyal medya hesabından uğurlu sayısı önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış ve altına da; “Nerede bir 8 görsem dayanamam. 2016’da uğur sayımdan albüm yaptım. Sekiz şahane dost ve şarkı kazandım. Bakalım bu yıl 8’in uğurunu taşıyan, yaşayan, yaşatacak neler olacak? 2017 gelirayak dileklerden dilek beğenelim. O da beğensin. Ama önce huzur versin…( Kadraja sağ alttan çaktırmadan giren korsan yangın söndürücüyü 2016’nın üzerine sıktım)



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