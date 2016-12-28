Ayyıldız Tim Serra Yılmaz’ın Twitter’ını hackledi

Ünlü sanatçı Serra Yılmaz'ın Twitter hesabı 'Ayyıldız Tim' adlı hacker grubu tarafından hacklendi. Hacker grubu hesabı ele geçirdikten sonra birçok paylaşımda bulundu.

Ünlü sanatçı Serra Yılmaz'ın Twitter hesabı 'Ayyıldız Tim' adlı hacker grubu tarafından hacklendi. Hacker grubu hesabı ele geçirdikten sonra birçok paylaşımda bulundu.

Ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Serra Yılmaz’ın Twitter hesabı ‘Ayyıldız Tim’ adlı hacker grubu tarafından ele geçirildi. Hacker grubu sanatçının hesabını ele geçirdikten sonra birçok paylaşımda bulundu.

Yılmaz’ın yaptığı “Şehit sayılarına üzülüp dağda öldürülenlere sevinmeyi anlamıyorum. Kürt militanlarını terörist olarak adlandırmanın da çözüm yolunda sıkıntı yaratacağını düşünüyorum” açıklamasını paylaşan grup, “Dağdaki köpeklere üzülenler köpektir. Çok seviyorsanız Pkklıları kandil orada, Avrupa orada” notunu düştü.

Ayyıldız Tim aynı zamanda “Ölürüm Türkiye’m” gibi şarkılar da paylaştı.