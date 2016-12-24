Bade İşcil ‘Eski Sevgili’yle dönüyor

Oğlu Azur’la zaman geçirmek için bir süre oyunculuğa ara veren Bade İşcil, setlere dönüyor. Oyuncu, Tolgahan Sayışman’la ‘Eski Sevgili’ filminde kamera karşısına geçecek

Oğlu Azur’la zaman geçirmek için bir süre oyunculuğa ara veren Bade İşcil, setlere dönüyor. Oyuncu, Tolgahan Sayışman’la ‘Eski Sevgili’ filminde kamera karşısına geçecek

Malkoç Süalp'le nikah masasına oturduktan sonra oyunculuğa ara veren Bade İşcil, sinema filmiyle setlere dönüyor.

Birbirlerine defalarca boşanma davası açıp her seferinde dilekçeyi geri çeken Bade İşcil ile Malkoç Süalp, geride bıraktığımız haziran ayında yollarını ayırdı.



Son olarak beş yıl önce ‘Kuzey Güney' dizisinde kamera karşısına geçen İşcil, ayrılığın ardından her fırsatta ekrana ve beyazperdeye döneceğini söylemişti.

Yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yapacağı, adı ‘Eski Sevgili' olarak planlanan projede, oyuncuya partner olarak Tolgahan Sayışman eşlik edecek.

Nisan ayında vizyona girmesi düşünülen romantik filmde Sayışman ve İşcil, birbirini unutamayan eski sevgilileri canlandıracak. İkili, 2017 yılında ise farklı projelerde ekrana gelecek.