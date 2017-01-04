Balayına çıkamadık çünkü…

Çiçeği burnunda evliler Murat Yıldırım ve güzel eşi İmane İstanbul gecelerinde boy göstermeye başladı. Çift oyuncu Sinem Öztürk ve yapımcı eşi Mustafa Uslu ile buluşup yemek yedi. Yıldırım, balayı sorularına "Yoğunluktan çıkamadık" diye cevap verdi

Çiçeği burnunda evliler Murat Yıldırım ve güzel eşi İmane İstanbul gecelerinde boy göstermeye başladı. Çift oyuncu Sinem Öztürk ve yapımcı eşi Mustafa Uslu ile buluşup yemek yedi. Yıldırım, balayı sorularına "Yoğunluktan çıkamadık" diye cevap verdi

Geçtiğimiz günlerde Faslı İmane Elbani ile evlenen oyuncu Murat Yıldırım, Arnavutköy Eftelya Balık’ta meslektaşı Sinem Öztürk ve reklamcı eşi Mustafa Uslu ile akşam yemeği yedi. Çıkışta kendilerini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, “Arkadaşlar dostlarımızla akşam yemeği yiyip biraz sohbet ettik” dedi.

“İDDİALI BİR FİLM OLACAK”

Yakında çekimlerine başlanacak bir film projesi olduğunu anlatan Yıldırım, “Filmin konusu çok iddialı. Kore savaşını yaşamış küçük bir kız çocuğunun hikâyesi olacak” dedi. Murat Yıldırım, “Neden balayınea çıkmadınız?” sorusuna ise “Hem benim hem eşimin iş temposu çok yoğun. İşlerimizin yoğunluğu yüzünden çıkamadık” diye cevap verdi.