Barbaros Şansal sınır dışı edildi! Havalimanında saldırıya uğradı

Ünlü modacı Barbaros Şansal sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla KKTC'den sınır dışı edildi. Türkiye'ye getirilen Şansal, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Bir grup uçaktan inerken Barbaros Şansal'a saldırdı. Barbaros Şansal, polis ekipleri tarafından saldırganların arasından güçlükle kurtarıldı.

Bir süredir yaşantısını ev aldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçiren modacı Barbaros Şansal, önceki gün Türkiye'ye ağır hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlamıştı. KKTC İçişleri Bakanlığı Şansal'ın hakaret dolu sözlerinin tepki toplamasının ardından harekete geçti.

Yılbaşı tatili için geldiği KKTC’de gözaltına alınan Şansal, Türk Hava Yolları’nın 20.55 tarifeli uçağıyla İstanbul’a gönderildi.

Barbaros Şansal’a, 11 Mayıs 2015 tarihinde, Lefkoşa Ercan Havalimanında üzerinde uyuşturucu ile yakalanmaktan bir ay hapis cezası verilmişti.

BARBAROS ŞANSAL YOLCULARLA GERGİNLİK YAŞADI

KKTC'den sınır dışı edilmesine karar verilen ünlü modacı Barbaros Şansal ile bindirildiği uçaktaki yolcular arasında gerginlik yaşandı.

Gerginlik nedeniyle uçağın kalkışı bir süre uzadı. Tartışmanın sona ermesinin ardındansa Barbaros Şansal’ı taşıyan uçak Türkiye'ye hareket etti.

BARBAROS ŞANSAL HAVALİMANINDA SALDIRIYA UĞRADI

Modacı Barbaros Şansal, akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Öte yandan, Barbaros Şansal’ın bindiği uçağın havalimanına inmesinin ardından çok sayıda kişi Şansal’ı beklemeye başladı.

Twitter’da yayınlanan bir videoda, Şansal’ın uçaktan inme anında çok sayıda kişinin saldırması kameralarca kaydedildi.

BARBAROS ŞANSAL NE DEMİŞTİ?

Modacı Barbaros Şansal ‘B… boğul Türkiye’ sözleriyle biten videoda şu ifadeleri kullanıyor: “2017’de hepinize g…i. Bana sefaletin adını yazabilir misin Abidin. Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz, tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, bağnazlar sokakta size pislik dağıtırken sizler hala yeni yıl mı kutluyorsunuz. Ben bardaki, evdeki içkileri hepsini içicem. Size bir damla bile vermeyeceğim. Bütün dolarlarımı İsviçre’ye geçiricem. Bir kuruş peni bile vermeyeceğim. Ben Kıbrıs’tayım. Kuzey Kıbrıs yeni yıla girdi. Birazdan Nikosa’ya gidicem. Bir de orada kutlayacağım. Öpmedim bile sizi. Bu kadar pisliğin, rezaletin içinde kutlamaya devam edin. B… boğul Türkiye”