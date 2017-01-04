Barış Atay, ölen Suriyeli çocuğun ardından sitem etti

Antalya’nın Muratpaşa İlçesi’nde ateşlenen 7 yaşındaki çocuğu ailesi hastaneye götürdü. Acil servisten giriş yapan aile çocuğun nüfus cüzdanı isteyen görevliye Suriyeli olduğunu, nüfus cüzdanı olmadığını söyleyince geri çevrildi. Dört hastanenin kabul etmediği küçük çocuk eve gelince öldü. Sosyal medyada hızla yayılan üzücü olaya Barış Atay da tepki gösterdi.
7 yaşındaki Ali İzzettin Ahmed’in fotoğrafını paylaşan Atay, “Bu çocuk mülteciydi… Hani hükümetin “En iyi biz bakıyoruz” dediği mültecilerden… Hani ülkelerini yaktıkları, yıktıkları mültecilerden…” notunu düştü.