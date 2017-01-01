Başak Dizer, terör saldırısı sonrası yetkililere seslendi

Başak Dizer, gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası verdiği tepkiyle milyonlarca Türk vatandaşının sesi oldu.

İstanbul’da yeni yılın ilk ilk saatlerinde ünlü gece kulübü Reina’da yaşanan terör saldırısı sonrası, birçok ünlü sosyal medya hesaplarından öfke dolu paylaşımlar yaptı. Ünlü isimler olayın şokunu atlattıktan sonra ülkemizi yasa boğanlara lanet yağdırıp birlik ve bütünlük çağrısı yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer ise şu cümlelerle adeta yaşananlara isyan etti: “Paylaşacak hiçbir şey yok artık, acıdan başka. Dünya acı, umutsuzluk ve nefret oldu bizim için artık. Ve sadece bekliyoruz. Yeni yılın ilk doğan bebeklerinin haberini alırdık eskiden, gece 2017’nin ilk katliamının haberini aldık. Nasıl yeni bir ‘yıl’a giriş bu? Nasıl insanlık! Nasıl bir vicdan! Bunun hesabını KİMDEN soracağız! #katliam #alışmayacağız”