Başak Sayan hamileliğiyle ilgili şaşırtıcı bir detay paylaştı

Bundan iki yıl önce ekonomist Murat Vardal ile nikah masasına oturan Başak Sayan'ın geride bıraktığımız ay 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Oyunculuk kimliğinin yanına yazarlığı da ekleyen Başak Sayan, sosyal medya hesabından hamileliğiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Sayan hamilelikte stresin ne kadar tehlikeli olduğundan bahsederek, hamileliğiyle ilgili bir sırrı paylaştı. İşte Başak Sayan’ın o paylaşımı: “Son bir ay o kadar stres yapmışım ki taşikardi teşhisi dahi kondu en sonunda. Oturduğum yerde kalbim 140, 150 atıyor. Hamilelikte bu tür şeyler doğalmış. Kalp doktorunun söylediği şey nefes egzersizleri ile meditasyon yapmam yönündeydi. Ne kadar doğru dedim içimden. Öyle bir koşturmacaya daldım ki normalde sürekli yaptığım şeyleri unutuverdim. Meditasyonun amacı beyni beta dalga boyundan alfaya düşürmek. Vücut kendi kendini yenileyebilen ve tamir eden bir organizma ancak bunu sadece alfa dalga boyunda yapabiliyor. Betada sürekli stres üreten vücut alfaya geçerek rahatlıyor, sistem nerede sorun varsa otomatik olarak onu düzeltmek için çalışmaya başlıyor. Beni sevindiren şey bir kalp doktorunun da hastalıklara ve sorunlara bütünsel yaklaşıyor olması.



Çünkü hiçbir sorun ya da hastalık bir anda ortaya çıkmaz. Hepsi sonuçtur. Bir düşüncenin, bir duygunun sonucu. O nedenle meditasyon yapmak için vakit ayırın kendinize. İnternetten meditasyon müziği indirin telefonunuza, takın kulaklığınızı, kapayın gözlerinizi ve derin derin ve sakince nefes alıp verin. Bırakın düşünceler akıp gitsin üzerinizden. Bir süre sonra sonuca siz de şaşıracaksınız. Bu arada size bir sır vereyim mi? Ben bu şekilde hamile kaldım. Evet… Uzun süre stres içinde deneyip her seferinde hayal kırıklığı yaşadıktan sonra meditasyonlara ve nefes egzersizlerine başladım. Kısa bir süre sonra da sonuç aldım. Beyin dalgaları alfadayken düşüncelerin yaydığı titreşimlere uygun bir gerçeklik yaratıyor çünkü. Bugün yeniden başlıyorum meditasyon yapmaya. Belki de hayat bana aradaki farkı göstermek istemiştir son günlerde, kimbilir…”

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