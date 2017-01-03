Başak Sayan’dan duygusal paylaşım

Oyuncu ve yazar Başak Sayan, son iki yıldan beri artış gösteren terör olaylarının, ruhunu deriden etkilediğini sosyal medyada yazdığı notla takipçileriyle paylaştı. Sayan, hain saldırılar sonrası yapılan acımasız yorumlar karşısında da geleceğe ve ülkeye karşı umudunu yitirdiğini söylüyor.

Oyuncu ve yazar Başak Sayan, son iki yıldan beri artış gösteren terör olaylarının, ruhunu deriden etkilediğini sosyal medyada yazdığı notla takipçileriyle paylaştı. Sayan, hain saldırılar sonrası yapılan acımasız yorumlar karşısında da geleceğe ve ülkeye karşı umudunu yitirdiğini söylüyor.

4,5 aylık hamile olan ve İkiz bebek bekleyen Başak Sayan, geçtiğimiz günlerde ikizlerinin cinsiyetini açıklamıştı. Erkek ikizlerinin mutluluğunu yaşayan Sayan, son günlerde üst üste gelen terör saldırılarının yaşamını nasıl etkilediğini anlattı.

Bir şekilde yaşamaya çalıştığını söyleyen ünlü oyuncu, son Reina saldırısının kendisini çok etkilediğini açıkladı:

“BU ÜLKEYE DAİR UMUDUM KALMIYOR…”

“Günlerdir ölü gibi geziyorum evin içinde. Gözüm sürekli haberlerde. Durup durup ağlamaya başlıyorum. Son iki senedir olanlar beni çok etkiliyordu ama bu sefer ayağa kalkamaz hale geldim. Hissettiğim mutsuzluğa eşlik eden tek şey çaresizlik. Elimizden hiçbir şey gelmeden olan biteni izlemek zorunda kalmak. İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Ne kitap okuyabiliyorum, ne film izleyebiliyorum ne de yaşamaya devam edebiliyorum. Biliyorum tüm bunlar bizi bir noktaya götürecek en sonunda, bu nedenle yaşanıyor. Ama bilmek ile yaşamak aynı şey değil. Her gün gözlerimi korkunç haberlere açmanın dışında bir de insanların ne kadar hoyrat ve kötü olduklarını görüp daha da ümitsizliğe kapılıyorum. Bu ülkeye ve geleceğe dair hiçbir umudum kalmıyor böyle anlarda.

“YAŞAMAYA ÇALIŞACAĞIM…”

Bu sabah kendime söz verdim. Elimden geldiğince beni mutlu edebilecek şeylere yöneleceğim. Hayatın güzelliklerine. Çiçekler mesela… Güne güzel bir çiçeği koklayarak başlayacağım. Max, her an yanımda zaten, çok şanslıyım bu yüzden. Ama doğada ve diğer hayvanlarla daha çok vakit geçireceğim. Sevdiğim, beni mutlu eden filmleri bir daha baştan izleyeceğim. Güzel bir roman okuyacağım. Max’e kış için örmeye başladığım kazağı bitireceğim. İkizler için minik hayvan desenli kıyafetler alacağım. Kendimi mutlu edecek detaylarla dolduracağım etrafımı. Kısaca yaşamaya çalışacağım. Çünkü biraz daha bu şekilde devam edersem içine düştüğümüz karanlık ve dipsiz kuyu yutacak beni…