Batıkan Manço 74’üncü yaş gününde babasını anlattı

Türkiye'nin efsane sanatçılarından Barış Manço’nun 74. yaş gününde küçük oğlu babasına olan özlemini dile getirdi.

Barış Manço'nun vefat ettiği sırada 15 yaşında olan oğlu Batıkan Manço, ölüm haberi ile hayatının altüst olduğunu, “Kamyon çarpmışa döndüm” sözleriyle anlattı. Usta sanatçının Kadıköy’deki müzeleştirilen evi de 2016 yılında 200 bin ziyaretçiyi ağırladı. Manço’ya doğum gününde sokaktan da şarkılarıyla mesaj gönderildi.

BARIŞ SEVGİSİ HİÇ DİNMEDİ

2 Ocak 1943 yılında dünyaya gözlerini açan Barış Manço bugün aramızda olsaydı 74 yaşında olacaktı. Usta sanatçı ‘Bir insan ne zaman bahsedilmekten vazgeçerse o zaman ölmüş sayılır' sözüyle yıllara rağmen hala aramızda. Aradan geçen 18 yıla rağmen sanatçının şarkıları 7'den 70'e herkesin dilinde. Müzikle uğraşan Doğukan Manço'nun yanı sıra şimdilerde Kadıköy'de kendi kafesini işleten Batıkan Manço, ailenin kameralara daha uzak durduğu en küçük ferdi…18 yıl boyunca babasına olan saygı ve sevginin hiç eksilmeden devam ettiğini, bundan da büyük gurur duyduğunu belirten Manço; “Bu yıl 18 yıl olacak. Fakat hiçbir zaman dinmeyen bir sevgi, alaka gördük her zaman. En çok gururlandığımız kısım da Barış Manço'yu hiç tanımamış çocuklar bile şarkıları ezbere söylüyorlar” dedi.

“BABAMI BOYKOT EDERDİM”

Müzikle uğraşmasının yanı sıra yaptığı televizyon programlarıyla çocukların sevgilisi olan Manço'yu, küçük oğlu o dönemlerde çok kıskandığını anlattı. Batıkan Manço programdaki çocuklardan babasını kıskandığı için programa başvuru yaptığı dönemi şu sözlerle anlattı: “Adam Olacak Çocuk programı ilk başladığı zamanlarda ben ve ağabeyim boykot edermişiz hiç televizyonu açmazmışız. Ağabeyim odayı terk edermiş, ben arkamı dönermişim ama yine de dinlermişim. Benim babama her zaman hayranlığım vardı. Ne zaman televizyonda görsem, radyoda duysam oturur izlerdim, dinlerdim. ‘Adam Olacak Çocuk’a katılma talebinde bulundum. Doğukan'ın yaşı kurtarmıyordu ama ben katıldım. Geçenlerde kaydını izlemiştik. ‘Domates Biber Patlıcan’ şarkısını domates biber salça diye değiştirmiştim. Programa katılacak kadar şanslıydım.”

Asıl mesleği grafik tasarım ve animasyon olan Manço, yeni projeler üzerinde çalıştığını fakat Türkiye'de sanatın hak ettiği değeri bulmadığından yakındı. Manço projelerine yönelik; “Aklımdan geçen kısa kısa animasyonlar filmler var fakat bu işin tam olarak değeri henüz Türkiye'de anlaşılamadığı için onu yapmak için biraz daha bekliyorum. Çünkü sanat dalında çok sağlıklı bir yolda gidemiyoruz. Çünkü sanata dair ne yapılıyorsa çok çabuk harcanıyor. Ama sanat olamayan ne varsa da insanların dilinden düşmüyor ne yazık ki” ifadelerini kullandı.

MÜZE GECE 24.00’E KADAR AÇIK OLACAK

Sanatçının yaşadığı ev 2010 yılında Kadıköy Belediyesi ve Manço ailesi işbirliği ile müzeye dönüştürüldü. Doğum gününde sanatçıyı ve ailesini yalnız bırakmak istemeyenler Manço'yu müzede ziyaret edebilir. Batıkan Manço vatandaşları müzeye davet ederek; “Müze 12'ye kadar açık oluyor tüm sevenleri ile birlikte biz de burada bulunuyoruz. Bizleri bu önemli günde yalnız bırakmamaları bizler için en güzel hediye” dedi.

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