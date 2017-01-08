Batman olmak isterdim

Çünkü ne örümcek ısırdı, ne de başka bir galaksiden geldi...

‘Poyraz Karayel' dizisinde canlandırdığı Zülfikar karakteriyle gönüllere taht kuran Celil Nalçakan'la bir araya geldik. Sohbet, kitap yazma planlarından başladı, Beşiktaş aşkıyla devam etti.

O, ailemizin Zülfikar'ı… O, küresel sermaye ve kapitalizme karşı. Koyu bir Beşiktaşlı olduğu için zaten her şeye karşı… ‘Poyraz Karayel' dizisiyle fenomen hale gelen Celil Nalçakan'la yeni çıkaracağı kitabı hakkında konuşarak başladık röportajımıza…



Kitap yazma fikri nasıl ortaya çıktı?

Uzun süredir aklımda kitap yazma fikri vardı ama cesaret edemiyordum. Sonra İnkılap Yayınevi'nin CEO'su Aren Şenorkyan ile tanıştım. Üst üste toplantılar yaptık ve sonunda anlaştık. Ben de kitabı yazmaya başladım.

Kitabın içeriği ne olacak?

Yaralı bir kitap olacak. Bir kadın ya da bir erkek dilinden değil, ruhun yara almasından bahsedecek. Bir kere okunup hemen tüketilecek bir şey olmayacak. Aksine, arada sırada sayfa sayfa yeniden okunacak bir kitap olacak…

Beşiktaş aşkınızı biliyoruz. Peki, hiç tuttuğunuz takımla ilgili bir kitap yazmayı düşündünüz mü?

Beşiktaş'la ilgili bir kitap çalışmam olmadı ama Şükrü Yazıcıoğlu ve Beşiktaş Yönetim Kurulu'ndan Hakan Kalkavan'la düşündüğümüz başka şeyler var. Hatta Başkan Fikret Orman'la bazı sürprizlerimiz olacak.

Sıkı bir Beşiktaşlı olarak totem yapar mısınız?

Yaparım; derbi maçlarını statta izlemem.

Beşiktaşlı bir futbolcu olsaydınız kim olmak isterdiniz?

Vedat Okyar tabii ki…

Kadınları sınıflandırmak ırkçılıktır

Yakınınızda olmayanları da dinleme özelliğiniz olsaydı…

Kendimi dinlemeyi tamamladıktan sonra ancak bu soruya cevap verebilirim ama o da ömrüm vefa ettiği sürece devam edeceği için kimseyi dinlemek istemem.

Kadın olsaydınız sarışın mı, esmer mi, kumral mı yoksa kızıl mı olmak isterdiniz?

Renklere göre ayrım yapmak ırkçılığa girer ama vidanlı bir kadın olmak isterdim.

Görünmez olmak istemem

Gelelim Celil Nalçakan'ın hayal dünyasına… Bir süper kahraman olsanız kimi seçerdiniz?

Batman olurdum. Çünkü karakterin fantastik bir durumu yok. Tamamen bilim ve teknolojik bilgilerle ilerliyor. Sonuçta onu bir örümcek ısırmadı ya da başka bir galaksiden gelmedi. Benim için en makul kahraman da dolayısıyla Batman!

Görünmez olsaydınız ilk ne yapardınız?

Pek çok kişi görünmez olmak isteyebilir ama ben görünmezlik özelliğimin olmasını tercih etmezdim. Sonuçta görünmek için mesleğimi yapıyorum.

Arabesk söylerim

Başarılı oyuncu, dizideki şarkı sahnelerinde kendi sesiyle şarkı söylüyor. Sosyal etkinliklerde de sık sık şarkı seslendiren oyuncuya, “Şarkıcı olsaydınız ne tür şarkılar söylerdiniz?” diye sorduk. Nalçakan, “Kesinlikle arabesk söylerdim” diye yanıt verdi…