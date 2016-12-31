Şarkıcı Kaan Tangöze'den olaylı şekilde ayrılan Seçkin Piriler, özel hayatını ve evliliğe bakışını soran gazetecilere net yanıt verdi: "Ben aşk kadınıyım, ne olacağı hiç belli olmaz" diye karşılık verdi

Şarkıcı Kaan Tangöze'den olaylı şekilde ayrılan Seçkin Piriler, özel hayatını ve evliliğe bakışını soran gazetecilere net yanıt verdi: "Ben aşk kadınıyım, ne olacağı hiç belli olmaz" diye karşılık verdi

Duman Grubu’nun solisti Kaan Tangöze'den geçtiğimiz mart ayında tek celsede boşanan manken Seçkin Piriler, önceki gün oğlu Hakan ile yılbaşı alışverişindeydi. Bir oyuncak mağazasına girerek minik oğluna hediyeler alan Piriler, eski eşi Kaan Tangöze ile mahkemelik olduklarına dair çıkan haberlerin sorulması üzerine, “Böyle bir şey yok. Zaten anlaşarak boşandık” dedi.

“BUNDAN SONRA NE OLUR BİLİNMEZ”

Kaan Tangöze’nin Kıvılcım Ural ile öpüşürken çekilmiş fotoğraflarının açığa çıkmasının ardından çok zor bir süreç atlatan Piriler, evliliğini kurtarmak için çaba harcamış hatta bu yüzden eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Piriler, muhabirlerin yönelttiği “Tekrar evlenmeyi düşünür müsünüz?” sorusuna verdiği cevapla ise şaşırttı: “Ben aşk kadınıyım. Bundan sonra ne olur bilinmez…”