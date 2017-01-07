‘Beni sahnede vursunlar’

Oyuncu Ceyhun Fersoy, rol aldığı 'Tuhaf Bir Pazar Günü' adlı tiyatro oyununun ilk gösteriminde terör olaylarına isyan etti. Genç oyuncu, “Teröre inat sanatımıza devam edeceğiz. Bana bir şey olacaksa sahnede olsun. Vurulucaksam sahnede vursunlar” dedi

Oyuncu Ceyhun Fersoy, rol aldığı 'Tuhaf Bir Pazar Günü' adlı tiyatro oyununun ilk gösteriminde terör olaylarına isyan etti. Genç oyuncu, “Teröre inat sanatımıza devam edeceğiz. Bana bir şey olacaksa sahnede olsun. Vurulucaksam sahnede vursunlar” dedi

Ceyhun Fersoy, Özgur Özgülgün, Bengi İdil Uras, Arzu Oruç ve Sibel Tomaç’ın rol aldığı ‘Tuhaf Bir Pazar’ Günü adlı tiyatro oyunu önceki gece Zorlu AVM’de sezonun ilk gösterimini yaptı. Oyuna başlamadan önce basın mensuplarının karşışına geçen oyuncular “Yaşanan üzücü olaylara rağmen sahneye devam edeceğiz” diyerek terör olaylarına tepki gösterdiler.

“BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

Yapılan toplu röportajda “Teröre ve karanlığa boyun eğmeyeceğiz” diyen oyunculardan Ceyhun Fersoy, sözlerini şöyle konuştu: “Yaşanan hain olayların ardından sahneye devam ediyoruz. Bana bir şey olacaksa sahnede olsun. Sahnede vurulayım. Yas ilan edilmediği sürece sahnelere devam. Tepkimizi bu şekilde göstereceğiz. Terör lanet olsun”…