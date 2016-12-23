Kenan Doğulu- Beren Saat çifti, geçen hafta Etiler’de bir restoran çıkışı, birbirine silah çeken iki grubun arasında kaldı.

Beren Saat ile Kenan Doğulu’nun romantik gecesi kâbusa döndü!

Kenan Doğulu- Beren Saat çifti, geçen hafta Etiler’de bir restoran çıkışı, birbirine silah çeken iki grubun arasında kaldı.

Kenan Doğulu ve Beren Saat geçen hafta Etiler'deki Günaydın Restoran'da yemek yedi. Mekânın üst katında oturan çiftin keyifli anlarının üzerine silahların gölgesi düştü.

HT Magazin’in haberine göre çıkışta otomobillerini beklerken, aniden duran iki araçtan inen kişilerin birbirlerine silah çekmesi üzerine Doğulu ve Saat korku dolu anlar yaşadı.

SAAT, TİTREME KRİZİNE GİRDİ

Görevliler tarafından hızla mekâna geri sokulan ikiliden güzel oyuncu, yaşadığı korku nedeniyle titreme krizine girdi. Saat, güçlükle sakinleştirilirken olay, çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Ardından mekândan çıkan ünlü çift de evlerinin yolunu tuttu.

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