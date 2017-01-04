Berna Laçin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Muhtarlar Toplantısı’ndan sonra şu soruları yöneltti

Berna Laçin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhtarlar Toplantısı sırasında yaptığı açıklamalar üzerine hesabından düşüncelerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Saray’ında 33. Muhtarlar Toplantısı’nda konuşmalar yaptı. Gündeme dair tespitlerde bulunan Erdoğan’ın “Türkiye’de kimsenin hayat tarzı tehdit altında değildir” açıklaması özellikle sosyal medyada Reina saldırısı sonrası artan ‘Hayat tarzına bir saldırıdır’ iddialarına bir yanıt olarak değerlendirilirken, aynı zamanda 14 yıllık iktidarlarıyla ilgili şu tespitlerde bulundu: “Buradan siz kıymetli muhtarlarıma, sizlerin şahsında milletime soruyorum. Yaptığım her işin, attığım her adımın kamuoyunun gözü önünde cereyan ettiği bu uzun dönemde yaşam tarzı baskısına maruz kalan tek bir kişi var mıdır. Kim acaba “Bu ülkede ben şöyle giyinmek istiyordum da giyinemedim, şöyle yaşamak istiyordum da yaşayamadım” diyordur? Birileri sosyal medyayı kullanıyor, birileri gazetelerinde, köşelerinde hala utanmadan sıkılmadan bunları yazabiliyor. Bu yalanı, bu iftirayı, bu istismarı yapanların kendileri en başta olmak üzere kimin yediğine, içtiğine, giydiğine karışılmıştır? Herkes gibi ben de tasvip etmediğimi eleştirmişimdir, ifade özgürlüğü kapsamında söylemişimdir. Ama temsil ettiğim kamu gücünü kullanarak kimsenin hayat tarzına karışmadım.”

BERNA LAÇİN ÇOK KONUŞULAN HABERLER ÜZERİNDEN SORDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarını takip eden oyuncu Berna Laçin, bu ifadeler sonrasında kafasına takılan soruları bir dönem çok konuşulmuş ve tartışılmış haberler üzerinden sordu. Cumhurbaşkanı’nın bu açıklamalarını gündemin uzağında bulan Laçin, Türk basınında yer bulmuş haberlerden yola çıkarak şu satırları paylaştı:



