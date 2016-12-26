Berna Laçin, Konstantiniyye adlı esere gösterilen tepkiyi eleştirdi

Berna Laçin, Ahmet Güneştekin'in 'Konstantiniyye' adlı eserine yapılan eylemi ve sonrasında yaşananları eleştirdi.

Sanatçı Ahmet Güneştekin'in geçen yıl Venedik Bienali'nde sergilenen eseri Kostantiniyye, Ataköy'deki alışveriş merkezinin önüne konulmasından sonra tepkiler üzerine brandayla kapatıldı, ardından da kaldırıldı. Güneştekin’in “Kostantiniyye” eseri, bir grubun “Bu ismi nasıl koyarsınız, burası 1453'ten beri İstanbul” diye tepki göstermesi üzerine Bakırköy Belediyesi tarafından ilk olarak brandayla kapatıldı ardından da kaldırdı. Sanat eserlerine karşı gitgide artan bu hoşnutsuzluk ve şiddet tepkilerine karşı oyuncu Berna Laçin paylaşımda bulundu. Laçin, bir sanatçı olarak sanat eserlerine karşı gelişen bu tutumu sert bir şekilde eleştirdi. İşte Berna Laçin’in konuyla ilgili yaptığı o paylaşım: “Venedik Bienali’nde sergilenen “Konstantiniyye” İstanbul’da kara çarşafa girdi. Konstantiniyye deyince “Hristiyan”, İstanbul deyince “Müslüman” anlayan yobazların cehaleti yüzünden AVM güvenliği tehlike altına girdi ve eser kaldırıldı. Bu arada eserin yaratıcısı Ahmet Güneştekin ülkemizin 25 ülkede temsil edilen il sanatçısıdır. Eyyyyy Devlet Erkânı! Sanatçınıza sahip çıkmanızı bekliyoruz! Tebaanızdaki yobazlara da “Konstantiniyye”nin , tarihi boyunca tüm Osmanlının kenti olduğunu, 1936 yılına kadar Atatürk’ün de Konstantiniyye ismini kullandığını, şu anda basılan Reşat altınlarının üzerinde Konstantiniyye yazdığını, kaldı ki bunun bir eser olduğunu ve çoklu kültürün birlikteliğini Konstantiniyye yazısının içindeki sembollerle ifade ettiğini anlatmanızı bekliyoruz!”