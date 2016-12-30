Berna Öztürk kimdir? Survivor’a sürpriz isim

Tarkan eski sevgilisi Bilge Öztürk'ün kardeşi olan Berna Öztürk, Survivor 2017'nin kadrosuna dahil oldu. Peki, Berna Öztürk kimdir?

Tarkan eski sevgilisi Bilge Öztürk'ün kardeşi olan Berna Öztürk, Survivor 2017'nin kadrosuna dahil oldu. Peki, Berna Öztürk kimdir?

Bir dönem Tarkan’ın baldızı olarak ün yapan Berna Öztürk, Survivor 2017’nin yarışmacıları arasında yer aldı. Daha önce İlhan Mansız, Serhat Akın gibi ünlü isimleri kadrosuna dahil eden Acun Ilıcalı, Tarık Mengüç, oyuncu Seda Demir ve DJ Berna Öztürk'ün de Survivor 2017'ye katılacağını duyurdu.

BERNA ÖZTÜRK KİMDİR?

Berna Öztürk, 28 Nisan 1983’de doğdu. Çılgın karakteriyle ünlü olan Berna Öztürk, dj’lik yapmaktadır.

Survivor 2017 yarışmacısı Berna Öztürk 28 Nisan 1983’de İstanbul’da doğdu. F.M.V. Özel Ayazağa Işık Lisesi’nde ortaöğretimini tamamlayan Berna Öztürk, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. İngilizce, İspanyolca ve Almanca bilen Survivor yarışmacısı, birçok spor dalıyla ilgilenmektedir.

Kiteboard (IKO Uluslararası Eğitmen – Türkiye Yelken Federasyonu Eğitmen – Freestyle Türkiye İkinciliği), Hentbol (lisanslı/Sarıyer Spor Kulübü), Wake-board (lisanslı/Hip-Notics), Tenis, Voleybol ve Wing – Chun gibi spor dalları ile ilgilenen Berna Öztürk, DJ olarak tanınmaktadır.

Berna Öztürk’ün katkıda bulunduğu sevilen şarkılar:

-Son Verdim

-Yolcu

-Hande Yener / Ya ya ya ya

-Berksan / Oh oh

-Hande Yener & Volga Tamöz / Biri Var

-Hande Yener / Deli bile

Müzik alanındaki başarısının yanında oyunculuk alanında da yeteneğini gösteren Berna Öztürk, birçok projede rol aldı.

Diziler:

Saç saça baş başa, Görünmez Adam, Korkusuzlar, Kuzenlerim, Avrupa Yakası.

Sinema:

Balans ve Manevra

Kısa Film:

Kısmet/Kismet

Klip:

Barış / Yine de dönmem sana, Tarkan / Start the fire

Birçok tiyatro oyununda da oynayan Berna Öztürk, Çarkıfelek, Armağan Çağlayan’la Bu hafta ve İşte Benim Stilim’de de yer aldı.