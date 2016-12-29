Beyaz Show’un bu haftaki konukları kimler olacak? 30 Aralık 2016 Cuma

Beyaz Show yılın son programına kimler konuk olarak katılacak? Kanal D'de yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en uzun süredir devam eden talk-show programı 2016 yılına müthiş bir bölüm ile veda ediyor. Peki 30 Aralık Cuma gecesi ekrana gelecek Beyaz Show'un konukları kimler?

Beyaz Show yılın son programına kimler konuk olarak katılacak? Kanal D'de yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en uzun süredir devam eden talk-show programı 2016 yılına müthiş bir bölüm ile veda ediyor. Peki 30 Aralık Cuma gecesi ekrana gelecek Beyaz Show'un konukları kimler?

Beyaz Show eğlendirmeye devam ediyor. Yılbaşından bir gün önce 30 Aralık Cuma gecesi ekranlara gelecek Beyaz Show’un konukları belli oldu. 2016’nın son Beyaz Show’u Kanal D ekranlarına gelecek. Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yirmi yılı aşkın zamandır yaptığı talk-show programına konuk olarak kimler katılacak? Beyaz Show’un geçen bölümü Zürih’ten yayınlanmış ve Ziynet Sali, Gökhan Özen, Gupse Özay, Buğra Gülsoy, Eda Ece ve Derya Uluğ konuk olarak katılmıştı.

Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı, sevilen talk- show programı “Beyaz Show”a bu hafta; ünlü sanatçı Koray Avcı, futbol yorumcusu Ertem Şener, ünlü sunucu Zahide Yetiş ve Survivor yarışmacısı Seda Aktuğlu konuk oluyor. Beyaz Show 30 Aralık Cuma akşamı saat 23.30’da Kanal D’de!