Bir Garip Aşk 29. bölüm fragmanı izle (21 Aralık)

Bir Garip Aşk 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Garip Aşk yeni bölümde bir telefonla her şey altüst oldu.

Bir Garip Aşk 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Garip Aşk yeni bölümde bir telefonla her şey altüst oldu.

Kanal 7'de her gün yayınlanan Hint dizisi Bir Garip Aşk'ın 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Garip Aşk yeni bölümde akrabalarının Lavanya ile birlikte yaşama fikri hakkında söylediklerini duyan Arnav, Devyani'nin daha fazla üzülmemesi için ani bir karar alır. Bu karar Khushi'nin de planlarını değiştirecektir.

Khushi ve Arnav tam birbirlerine yakınlaşacakları sırada gelen bir telefon her şeyi altüst eder. Divali festivaline gelen akrabalarının Devyani ile Lavanya ve kendisi hakkında konuşmalarına kulak misafiri olan Arnav ani bir karar alır. Khushi belli etmemeye çalışsa da Arnav'ın aldığı karar karşısında çok üzülmüştür. Festivalin ardından eve dönen Khushi Shyam'ın evlilik teklifini yeniden gözden geçirmeye başlar. Devyani artık Lavanya'nın ailesi ile tanışmanın zamanının geldiğini düşünmektedir. Arnav, Lavanya konusunda hangi kararı aldı? Khushi, Shyam ile evlenecek mi?

Bir Garip Aşk'ın yeni bölümü yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

BİR GARİP AŞK 29. BÖLÜM