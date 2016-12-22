Bir Garip Aşk 30. bölüm fragmanı izle (22 Aralık)

Bir Garip Aşk 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Garip Aşk yeni bölümde Khushi işi bırakma kararı alıyor.

Kanal 7’de her gün yayınlanan Hint dizisi Bir Garip Aşk’ın 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Garip Aşk yeni bölümde Khushi'nin işi bırakma kararı aldığını duyan Anjali çok üzülür. Devyani bir yolunu bulup onun işe devam etmesini sağlamaya çalışır.

Khushi, Anjali'yi arayarak işi bıraktığını ve Raizada malikânesine bir daha gelmeyeceğini söyler. Lavanya, Khushi ile ilgili anılarını Arnav'a anlatırken onun çok sinirlendiğini fark eder. Devyani ise Anjali'den bir yolunu bularak Khushi'nin işe devam etmesini sağlamasını ister. Diğer yandan Shyam ise evlilik hazırlıklarına başlamıştır. Khushi ve Arnav'ın evleniyor olmalarına rağmen mutsuz görünmeleri ailelerinin dikkatini çeker. Lavanya'nın yaptığı hata Devyani'yi çileden çıkaracaktır.

Bir Garip Aşk’ın yeni bölümü yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

BİR GARİP AŞK 30. BÖLÜM