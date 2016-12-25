Bir Garip Aşk 33. bölüm fragmanı izle (25 Aralık)

Bir Garip Aşk 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Garip Aşk yeni bölümde Arnav nişan hazırlıklarına başlıyor.

Kanal 7'de her gün yayınlanan Hint dizisi Bir Garip Aşk'ın 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Garip Aşk yeni bölümde Arnav'ın nişan hazırlıkları başlamıştır. Anjali, Khushi'deki mutsuzluğun sebebini sorgulamaya başlar. Arnav'ın nişan tarihi hakkında yapacağı önemli değişiklik ise herkesi şaşırtacaktır.

Anjali, Khushi'nin nişanlanacak olmasına rağmen tavırlarındaki endişe ve mutsuzluğu Arnav ile paylaşır. Arnav'ın vereceği cevaplar ise Anjali'nin kafasının daha da fazla karışmasına sebep olur. Arnav ve Khushi artık birbirlerini nerede görseler hemen uzaklaşmaya çalışırlar. Anjali ve Devyani nişan için hazırlıklara başlamıştır. Arnav nişan günü hakkında önemli bir değişiklik yaparak herkesi şaşırtır. Shyam'ın Khushi ile konuşurken ağzından kaçırdığı bir cümle onu çok şaşırtır. Akash ise Payal hakkında konuşmak için Manohar'ın evine gider. Khushi ile Arnav arasındaki duygusal bağ ise giderek güçlenmeye başlamıştır.

Bir Garip Aşk'ın yeni bölümü yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

BİR GARİP AŞK 33. BÖLÜM