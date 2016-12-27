Bir Garip Aşk 35. bölüm fragmanı izle (27 Aralık)

Bir Garip Aşk 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Garip Aşk yeni bölümde Khushi ve Arnav'dan işbirliği yaparak Akash ile Payal'ın evliliğine yardımcı olmak istiyor.

Bir Garip Aşk 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Garip Aşk yeni bölümde Khushi ve Arnav'dan işbirliği yaparak Akash ile Payal'ın evliliğine yardımcı olmak istiyor.

Kanal 7’de her gün yayınlanan Hint dizisi Bir Garip Aşk’ın 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Garip Aşk yeni bölümde Akash, Payal ile evlenmek istediğini söyler. Khushi ve Arnav ise bu evliliğe yardımcı olmak için, Manaroma'ya rağmen birlikte hareket etmeye başlar.

Yaşanan olayların ardından Akash ve Payal arasındaki bağ hızla güçlenmiştir. Akash, yardımlarından dolayı Khushi ve Arnav'a teşekkür eder. Manaroma ise varlıklı bir aileyi evlerine davet ederek kızlarının Akash ile evlenmesini ister. Ancak bu duruma büyük tepki gösteren Akash, ailesine Payal ile evlenmek istediğini söyler. Tüm aile Gupta ailesinden bir gelinin eve gelecek olmasına çok sevinirken Manaroma ise Payal'i arayarak ona kızar.

Bir Garip Aşk’ın yeni bölümü yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

BİR GARİP AŞK 35. BÖLÜM