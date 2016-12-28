Bir Garip Aşk 36. bölüm fragmanı izle (28 Aralık)

Bir Garip Aşk 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Garip Aşk yeni bölümde Arnav, Lavanya’dan ayrılma kararı alıyor.

Kanal 7'de her gün yayınlanan Hint dizisi Bir Garip Aşk'ın 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Garip Aşk yeni bölümde Arnav, Lavanya'dan ayrılma kararı aldığını herkesle paylaşır. Raizada ailesi büyük bir şaşkınlık içerisindedir. Ancak Anjali diğerlerinden farklı düşünmektedir ve Arnav'ın Lavanya'dan ayrılma kararı almasını desteklediğini söyler. Manaroma ise Sidney'den gelecek olan özel bir misafiri heyecanla beklemektedir.

Lavanya, Arnav ile arasında yaşadıklarını Khushi ile paylaşır ve Lavanya ile Arnav nişanlanana kadar bu sırrı gizli tutmasını ister. Ancak Arnav daha önce davranır ve Lavanya'yadan ayrılmak istediğini açıklar. Khushi bu durum karşısında Lavanya'nın kalbini kırdığı için Arnav'a bağırır. Daha sonra evi terk etmek üzere olan Lavanya'nın önüne geçerek onu bu kararından vazgeçirmek ister. Nani, Lavanya'dan ayrılma kararı aldığı için Arnav'a kızgındır ve ona bu kararı vermesinin arkasında hangi sebeplerin olduğunu açıklamasını ister. Ancak Lavanya herkese bunun karşılıklı alınmış bir karar olduğunu bu sebeple de evden ayrılma kararından geri dönmek istemediğini söyleyerek Raizada ailesi ile vedalaşır. Bu arada Khushi yeni bir karar alır. O Artık Shaym hakkında konuşmak istememektedir. Anjali Raizada evindekiler dışında, Arnav'ın Lavanya'dan ayrılma kararı almasını destekleyen tek kişidir. Öte yandan Manaroma Sidney'den gelen özel misafiri Nanda'yı karşılamanın telaşındadır.

Bir Garip Aşk'ın yeni bölümü yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

BİR GARİP AŞK 36. BÖLÜM