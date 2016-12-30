Bir Garip Aşk 38. bölüm fragmanı izle (30 Aralık)

Bir Garip Aşk 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Garip Aşk yeni bölümde Arnav, Khushi'yi kıskanmaya başlıyor.

Kanal 7’de her gün yayınlanan Hint dizisi Bir Garip Aşk’ın 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Garip Aşk yeni bölümde Arnav, Khushi ile Nanda Kishore'un telefon konuşmasına kulak misafiri olmuştur. Bu durum onda bazı kıskançlık belirtilerinin ortaya çıkmasına sebep olur. Shyam ise Khushi'nin gözünde kaybettiği güveni yeniden kazanmak için büyük bir plan hazırlamaktadır.

Kokteyl devam etmektedir. Dans kareografı Madhubala, Khushi ve Arnav'ın dans figürlerini beğendiği için yeniden dans etmelerini istemiştir. Ancak ikisi de inatçı tutumunu sürdürmeye devam ettiği için bu teklifi geri çevirir. Ancak Madhubala'nın kolay kolay vazgeçmeye niyeti yoktur ve iki ailenin büyüklerinden bu konu hakkında kendisine yardımcı olmalarını ister. Diğer yandan Khsuhi'nin güvenini kazanmak isteyen Shyam büyük bir plan hazırlığı içerisindedir. Nanda Kishore, yılbaşı gecesinde neler yapacağını Khushi ile paylaşır. Madhumati, Khushi'ye nişan gününü de onun eski nişan elbiselerini giyip giyemeyeceğini sorar. Garima ise damadın ailesine hediye edilecek eşyalar hakkında onlarla tartışır. Anjali'nin Shyam'a kötü bir haberi vardır. Arnav, Khushi'yi Nanda Kishore ile telefonda sohbet ederken yakalar. Ardından Arnav'ın sergilediği kıskanç davranışlar Khushi'nin ilgisini çeker.

Bir Garip Aşk’ın yeni bölümü yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

BİR GARİP AŞK 38. BÖLÜM