Bir Garip Aşk 43. bölüm fragmanı izle (4 Ocak)

Bir Garip Aşk 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Garip Aşk yeni bölümde Artık Arnav ve Khushi arasındaki ilişkide belirgin değişimler olmaya başlamıştır.

Bir Garip Aşk 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Garip Aşk yeni bölümde Artık Arnav ve Khushi arasındaki ilişkide belirgin değişimler olmaya başlamıştır.

Kanal 7’de her gün yayınlanan Hint dizisi Bir Garip Aşk’ın 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Garip Aşk yeni bölümde Arnav'ın sahneye çıkarak Khushi'ye eşlik eder ve Gupta ailesinin yarışmayı kazanmasını sağlar. Onun kendinden beklenmeyen bu hareketi salondakileri şaşkına çevirir. Artık Arnav ve Khushi arasındaki ilişkide belirgin değişimler olmaya başlamıştır.

Raizada ve Gupta aileleri arasındaki yarışmada üstünlük Raizada ailesinden yanadır. Sıra Khushi'nin dansına geldiğinde ise partneri ortalıklarda görünmemektedir. Bir anda ortadan kaybolan Arnav, Khushi'ye dansında eşlik etmek için sahnede belirince herkes büyük bir şaşkınlık yaşar. İkilinin sergilediği performans Gupta ailesinin yarışmayı kazanmasını sağlamıştır. Öte yandan Anjali'den kurtulmak için planlar yapan Shyam giderek daha da tehlikeli olmaya başlamıştır. Akash ise evde düzenlenen partide Payal'e daha yakın olabilmek için NK'dan yardım alır.

Bir Garip Aşk’ın yeni bölümü yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

BİR GARİP AŞK 43. BÖLÜM