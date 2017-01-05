Bir Garip Aşk 44. bölüm fragmanı izle (5 Ocak)

Bir Garip Aşk 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Garip Aşk yeni bölümde Khushi'nin dans yarışmasındaki partneri terk edince Arnav devreye giriyor.

Kanal 7'de her gün yayınlanan Hint dizisi Bir Garip Aşk'ın 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Garip Aşk yeni bölümde bugün dans yarışması için büyük bir özenle prova yapan Khushi'nin partneri onu son dakikada terk eder. Onun bu durumu karşısında sessizliğini bozan Arnav, kendisinin partneri olabileceğini söyler. Bu durum Raizada ve Gupta aileleri tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılanır.

Uzun zamandan beri Khushi ile ilgili konularda sessizliğini koruyan Shyam onu aşkına karşılık vermediği için tehdit eder. Bu duruma canı sıkılan Khushi gözyaşlarına hakim olamaz ve ağlamaya başlar. Onun ağladığını gören Arnav ise Khushi'nin kendisinin ilgisini çekmek için ağladığını düşünür. Diğer yandan Khushi'nin dans yarışması için anlaştığı partneri onu terkeder ve Khushi zor durumda kalır. Arnav, Khushi'ye kendisine yarışmada eşlik edebileceğini söyler. Onun bu çıkışı Raizada ve Gupta ailelerini oldukça şaşırtır. Çiftin dans performansı herkesi sessiz bırakır. Manaroma ve Shyam, Arnav ile Khushi arasındaki bu yakınlaşmadan hoşnutsuzdur. Khushi'nin sergilemiş olduğu dans performansı, diğer yarışmacılar arasından en iyisi olarak seçilir ve o büyük ödülü almaya hak kazanır. Anjali'yi ortadan kaldırmak için yeni bir plan hazırlığı içerisinde olan Shyam, onun yatağına zehirli bir akrep bırakır.

Bir Garip Aşk'ın yeni bölümü yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

BİR GARİP AŞK 44. BÖLÜM