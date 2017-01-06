Bir Garip Aşk 45. bölüm fragmanı izle (6 Ocak)

Bir Garip Aşk 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Garip Aşk yeni bölümde Arnav sonunda Khushi'ye kavuşuyor.

Kanal 7’de her gün yayınlanan Hint dizisi Bir Garip Aşk’ın 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Garip Aşk yeni bölümde Nişan için Raizada malilkanesini dekore etmek için eve gelen organizasyon firması çalışanının söyleyecekleri Payal'i Manaroma karşısında zor durumda bırakır. Arnav ise uzun süreden beri haber alamadığı Khushi'ye ulaşınca duygularına hakim olamaz.

Evde Akash ve Payal'in düğün hazırlıkları devam ederken eve dekorasyon için gelen organizatörlerden biri ağzından Payal hakkında önemli bazı detaylar kaçırır. Khushi'den haber alamayan Arnav ise çok endişelidir ve etrafta onu aramaya başlar. Payal hakkındaki gerçekleri öğrenen Manaroma'nın öfkesi ikiye katlanmıştır. Bu durum Devyani'nin tepkisini çeker. Uzun aramalardan sonra Khushi'yi bulan Arnav, ondan hesap sorarken ağzından kaçıracakları sözler yüzünden kendini ele verir. Manaroma'nın sinirleri yatışacak mı? Khushi, Arnav'ın kendisine karşı birşeyler hissettiğini anlayacak mı?

Bir Garip Aşk’ın yeni bölümü yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

BİR GARİP AŞK 45. BÖLÜM