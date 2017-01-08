Birce Akalay, adı eşiyla anılan Derya Şensoy’u arkadaşlıktan çıkardı

Boşanma kararlarıyla bir anda magazin gündemine oturan Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu çifti hakkında bir iddia daha. Güzel oyuncu Birce Akalay, hemen eşinin dövmesini sildirirken, Sarp Levendoğlu'nun böyle bir hamlesi olmadığı konuşuluyor. Ayrıca Birce Akalay'ın, eşi ile aşk yaşadığı dedikodularında adı geçen Derya Şensoy'u da arkadaş listesinden çıkardığı ortaya çıktı.

Boşanma kararlarıyla bir anda magazin gündemine oturan Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu çifti hakkında bir iddia daha. Güzel oyuncu Birce Akalay, hemen eşinin dövmesini sildirirken, Sarp Levendoğlu'nun böyle bir hamlesi olmadığı konuşuluyor. Ayrıca Birce Akalay'ın, eşi ile aşk yaşadığı dedikodularında adı geçen Derya Şensoy'u da arkadaş listesinden çıkardığı ortaya çıktı.

Küçük Ağa dizisinde tanışıp nikâh masasına oturan Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu çifti hakkında uzun süredir konuşulan ayrılık iddiaları doğru çıktı. Çiftin boşanacakları konuşulurken, aralarını ihanetin açtığı da gelen ayrıntılar arasında yer alıyor. İddialara göre Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy arasındaki yakınlaşma, çiftin boşanma sebebi oldu.

Sarp Levendoğlu’nun Derya Şensoy ile kaçamak yaptığı magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Bunun üzerine boşanma sürecine giren Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay çiftinin boşanmaları hakkında ayrıntılı bilgiler gelmeye devam ediyor. Birce Akalay, eşini ve eşiyle adının aşk dedikodularına karıştığı Derya Şensoy'u arkadaş listesinden çıkarırken, omzundaki ‘Sarp’ dövmesini de sildirdi. Ancak Levendoğlu, ‘Birce’ dövmesini sildirmezken, eşini sosyal medya hesaplarından da çıkarmadı. Bu durum, Levendoğlu’nun geri dönme umudu olarak yorumlanıyor.