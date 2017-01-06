Birce Akalay sosyal medyadan fotoğraflarını sildiği eşinin dövmesini de sildirdi

Sarp Levendoğlu'ndan ayrılma kararı alan Birce Akalay, yaptıklarıyla ayrılık konusunda ne kadar istekli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sarp Levendoğlu'ndan ayrılma kararı alan Birce Akalay, yaptıklarıyla ayrılık konusunda ne kadar istekli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Boşanma arefesinde olan Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu hakkında yeni iddialar ortaya atılıyor. Çiftin ayrılık kararı almasının ardında üçüncü kişilerin yattığı konuşulurken, Akalay sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

EVLİLİĞİ ALDATMA BİTİRDİ

Sarp Levendoğlu'nun Datça'da kaldığı dönemde eşini aldattığı iddiaları gündeme geldi. Sarp Levendoğlu'nun yine aynı kız ile Kadıköy'de bir rock barda görülmesi de ipleri koparan son nokta olduğu söylentiler arasında yer alıyor. Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu çifti bu haberlerin ardından kararını netleştirdi ve boşanmak üzere avukatlarına vekâlet verdi. Bu karardan kısa süre sonra Birce Akalay dövmeci koltuğunda çekilen bir fotoğrafının altına ‘süper kızlar sadece uçar’ anlamına gelen bir not yazarak paylaşımda bulundu. Takipçileri, ‘Sarp’ dövmesini sildirdiği, değiştirdiği ve yeni dövme yaptırdığı şeklinde bir çok yorumda bulundu. Ancak Birce Akalay, daha sonra paylaşımını yoruma kapattı.