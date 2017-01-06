Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu ayrılığının ardında Derya Şensoy varmış

Magazin kulislerini hareketlendiren söylentiye göre Sarp Levendoğlu, Birce Akalay'la başrolü paylaştığı ‘Deliormanlı’ filminde eşini oynayan Derya Şensoy'la çekimler sırasında yakınlaştı. Eşi İstanbul'da dizi çekerken yaz aylarını Datça'da geçiren Levendoğlu, o dönem Şensoy'la samimiyetini daha da ilerletti. Ve ikili kısa süre içinde yeni bir aşka yelken açtı.
ALDATMA HABERLERİ DERYA’YA SORULDU
Magazin kulislerine bomba gibi düşen iddialar hakkında fikri sorulan Derya Şensoy olayı kesin bir dille yalanlamak yerine, “Şimdilik bu konuda bir şey söylemek istemiyorum” açıklamasında bulundu.