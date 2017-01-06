Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu ayrılığının ardında Derya Şensoy varmış

Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu'nun evliliğini ihanetin bitirdiği iddia edilmişti. Levendoğlu'nun eşini oyuncu Derya Şensoy ile aldattığı ileri sürüldü. Şensoy, "Bu konuya dair şimdilik bir şey konuşmak istemiyorum" diyerek iddiaları güçlendirdi

Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu'nun evliliğini ihanetin bitirdiği iddia edilmişti. Levendoğlu'nun eşini oyuncu Derya Şensoy ile aldattığı ileri sürüldü. Şensoy, "Bu konuya dair şimdilik bir şey konuşmak istemiyorum" diyerek iddiaları güçlendirdi

Magazin kulislerini hareketlendiren söylentiye göre Sarp Levendoğlu, Birce Akalay'la başrolü paylaştığı ‘Deliormanlı’ filminde eşini oynayan Derya Şensoy'la çekimler sırasında yakınlaştı. Eşi İstanbul'da dizi çekerken yaz aylarını Datça'da geçiren Levendoğlu, o dönem Şensoy'la samimiyetini daha da ilerletti. Ve ikili kısa süre içinde yeni bir aşka yelken açtı.

ALDATMA HABERLERİ DERYA’YA SORULDU

Magazin kulislerine bomba gibi düşen iddialar hakkında fikri sorulan Derya Şensoy olayı kesin bir dille yalanlamak yerine, “Şimdilik bu konuda bir şey söylemek istemiyorum” açıklamasında bulundu.

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