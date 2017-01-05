Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu ayrılığının nedeni ihanetmiş!

Üç yıllık evliliklerini noktalama kararı alan Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu'nun ihanet yüzünden ayrıldığı ortaya çıktı.

2014 yılında dünya evine giren Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu boşanıyor… Evliliğin bitmesine ihanetin neden olduğu iddiası magazin basınının en çok konuşulan haberlerinden biri oldu.

KADIKÖY’DE GENÇ BİR KIZLA GÖRÜLMÜŞ

Sarp Levendoğlu’nun genç bir kızla aşk yaşaması, son olarak da Kadıköy’de bir rock barda o kızla görülmesi ipleri kopardı. Birce Akalay’ın, boşanma kararı verdikten sonra Facebook’a “İhanet yalan, bencillik, kırgınlık, yalnızlık” başlıklı bir yazı paylaşması da bu iddiayı doğrular nitelikte…

‘Küçük Ağa’ dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ikili, geçtiğimiz yıl ‘Deliormanlı’ adlı sinema filminde başrolü paylaşmıştı.