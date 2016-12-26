Biricik Suden göbek attı

Şarkıcı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden hesabından paylaştığı videoyla takipçilerine hünerlerini sergiledi.

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson’la mutlu bir evlilik sürdüren Biricik Suden fazla ortalarda görünmese de hakkında çıkan haberleri yakından takip eden bir hayran kitlesi var. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar çok sayıda beğeni ve takip alan Suden’in son paylaşımı da yine dikkat çekti.

Taksim’de arkadaşlarıyla birlikte bir mekandan çıktıktan sonra bir sokak çalgısının yanında soluğu alan Suden, elektro bağlamanın ritmi eşliğinde kendisini göbek atarken buldu. Kıvrak hareketlerle kendisini ritme kaptıran Biricik Suden bu kareyi, “Sonuçta yalnızca insanım, suçu bana yükleme” notuyla paylaştı.