Biricik Suden, köpeğiyle karın tadını çıkardı

Biricik Suden, köpeği Tatanka'yla birlikte yoğun kar yağışı altında dışarıya çıktı.

Kar yağışı, sokakta yaşayan hayvanların hayatını tehlikeye sokuyor olsa da sahipleri olan hayvanlar için eğlenceli ve keyifli anlar sunabiliyor. Karın tadını çıkartanlardan biri de Biricik Suden’in köpeği Tatanka oldu.

Biricik Suden, Newfoundland cinsi köpeği Tatanka ile karın tadını çıkartırken çekilmiş kareleri hesabından paylaştı. Birbirinden farklı üç kare paylaşan Suden’in boyuna kadar gelen köpeğiyle yaptığı paylaşımlar, takipçileri tarafından da büyük beğeni kazandı.

Biricik Suden çektiği kareleri, “Kutup ayısı ile yürüyüşteyiz, bitmeyen kar oyunları” notlarıyla paylaştı.